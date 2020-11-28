153 yıllık geçmişi olan İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı
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153 yıllık geçmişi olan İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı

28.11.2020 07:28 | Son Güncelleme: 28.11.2020 07:37
153 yıllık geçmişi olan İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde belediye binasının hasar aldığını ve binanın yıkılacağını söyledi. Soyer, yıkılan bina yerine ise tarihi Hükümet Konağı ile bütünleşen sembolik bir başkanlık ve meclis binası yapılacağını açıkladı. 153 yıllık tarihi olan bina Soyer dahil 31 belediye başkanı ağırladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve depremden bu yana kullanılmayan İzmir Büyükşehir Belediye binası ile ilgili açıklamada bulundu.

"AZ ORTA HASARLI ÇIKTI VE GÜÇLENDİRİLEREK KULLANILMASI ÖNERİLDİ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden bu yana binayı kullanamadıklarını belirten Soyer, "Yaptırdığımız incelemede binamız az-orta hasarlı çıktı ve güçlendirilerek kullanılması önerildi. Ama biz bunu tercih etmiyoruz" dedi.

"UMARIM KONAK'TAKİ DİĞER KAMU KURUMLARINA DA ÖRNEK OLUR"

Soyer açıklamalarının devamında, "Binayı yıkıp yerine tarihi Hükümet Konağı ile bütünleşen sembolik bir başkanlık ve meclis binası yaparak kalan alanı Atatürk Meydanı'na katacağız. İzmir'e ve İzmirlilere hayırlı olsun. Umarım Konak'taki diğer kamu kurumlarına da örnek olur" ifadelerini kullandı.

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İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı
İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı

25 Kasım 1867 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan İzmir Büyükşehir Belediye binası 1868 yılında resmen hizmet vermeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Binası 153 yıllık süre içerisinde mevcut başkan Tunç Soyer de dahil olmak üzere toplamda 31 belediye başkanını ağırladı.

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