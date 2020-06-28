İZMİR Bulvarın ortasında kız arkadaşını darbeden şüpheli, serbest bırakıldı-ARŞİV
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İZMİR Bulvarın ortasında kız arkadaşını darbeden şüpheli, serbest bırakıldı-ARŞİV

Bulvarın ortasında kız arkadaşını darbeden şüpheli, serbest bırakıldıİZMİR'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı H.K.'yi (16) bulvarın ortasında darbeden H.K. (20), polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

28.06.2020 19:04 | Son Güncelleme: 28.06.2020 19:08

Bulvarın ortasında kız arkadaşını darbeden şüpheli, serbest bırakıldı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı H.K.'yi (16) bulvarın ortasında darbeden H.K. (20), polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi. H.K. (20), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Manas Bulvarı'nda, dün akşam saatlerinde H.K. ile kız arkadaşı H.K. arasında, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine H.K., kız arkadaşına yumruk ve tokat atarak darbetti. Darbedilen kız, erkek arkadaşını kollarından tutarak engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülere çok sayıda kişi tepki gösterirken, kızı darp eden kişinin bulunup, cezalandırılmasını istedi.

Görüntülerden yola çıkan polis, kızı darbeden kişinin H.K. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, Menemen ilçesine gittiği tespit edilen H.K.'yi burada yakalayıp, gözaltına aldı. H.K., polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf edip, kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada darbettiğini söyledi. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DÜNKÜ GÖRÜNTÜLERLE

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR, (DHA)

İZMİR Bulvarın ortasında kız arkadaşını darbeden şüpheli, serbest bırakıldı-ARŞİV

Kaynak: DHA

Manşet

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