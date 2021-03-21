İzmir Bergama'da 20 mahalle, "şap hastalığı" nedeniyle karantinaya alındı
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İzmir Bergama'da 20 mahalle, "şap hastalığı" nedeniyle karantinaya alındı

21.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:35
İzmir Bergama'da 20 mahalle,

İzmir'in Bergama ilçesindeki bir mahallede şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, hayvan pazarı ve 20 mahalle için karantina kararı verildi.

İzmir'in Bergama ilçesindeki bir mahallede şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, hayvan pazarı ve 20 mahalle için karantina kararı verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, Kaleardı Mahallesi'nde şap hastalığının belirlenmesinin ardından çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda mahalle ile ilçedeki hayvan pazarının yanı sıra çevredeki 19 mahallede daha karantina uygulaması başlatıldı.

Mahallelerdeki hayvanların aşılanacağı öğrenilirken, aşı yaptırmayan veya hayvanlarını meraya çıkarıp alım-satım yapan kişilere ise 15 bin 203 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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