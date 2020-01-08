İzmir Başkanlar Kurulu'ndan ikinci Alsancak projesine destek

08.01.2020 10:23 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:27

Toplantının açılış konuşmasını İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener yaparken, toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.Alsancak'takiElektrik Fabrikası'nın ve Tekel eski Şarap Fabrikası'nın kent kültürüne kazandırılması konusunda destek isteyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e İzmir Başkanlar Kurulu'ndan destek geldi.

"İkinci Alsancak Projesi"

Toplantıda Alsancak Elektrik Fabrikası hakkında bilgilendirme yapan Tunç Soyer, böylesi tarihi değerdeki binaların kente kazandırılması gerektiğini söyleyerek, "Bu düşünce ile elektrik fabrikası ihalesine girerek binayı satın aldık. Bu tarihi binanın yapısını koruyarak kent kültürüne kazandırmak istiyoruz. Bu konuda verilecek her tür desteğe açığız" dedi. Aynı şekilde Alsancak Tekel Şarap Fabrikası'nın da Elektrik Fabrikası gibi değerli olduğunu ifade eden Soyer, "O bina da Alsancak Elektrik Fabrikası da tıpkı Havagazı Fabrikası gibi kent kültürüne hizmet veren lokasyonlar haline gelmeli. Bu mimari değerlerimizi korumamız gerekiyor. Bu konuda İzmir'in tüm kurumları bir araya gelirse, birlikte hareket edebilirsek bu özel noktaları kente kazandırır, ikinci bir Alsancak yaratabiliriz" diye konuştu.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nın aslına uygun olarak kent kültürüne kazandırılmış olmasının önemli bir örnek teşkil ettiğini, aynı şekilde Elektrik Fabrikası'nın da aslına uygun olarak kente kazandırılmasının şart olduğunu söyleyen EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, "Bu konuda Başkanlar Kurulu olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e her konuda destek vermeye hazır olduğumuzu belirttik. Tekel'in Alsancak'taki eski Şarap Fabrikası'nın da kente kazandırılması konusunda üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

"İzmir teknoloji üssü olmalı"

Toplantıda aynı zamanda İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in İzmir Ticaret Odası'nın en önemli projelerinden biri olan İZQ Girişimcilik Merkezi hakkında bilgi verdiğini söyleyen Susam, İzmir'in teknoloji üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ve bu yürüyüşün güçlenerek sürmesi gerektiğini ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan İZQ projesi için destek alındığını söyleyen Susam, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin kamuoyuna açıklandığı toplantıda Gebze'de oluşturulan Teknoloji Vadisi'nin İzmir'in uzaklığının yeni yol ile birlikte iki buçuk saate düştüğünü belirterek İzmir'in de bu yapı içinde yer almasını istediklerini belirtmişti. Biz de İzmirli başkanlar olarak zaten kenti teknoloji üssü olması için çaba harcıyoruz.Bu anlamda hükümetin de desteği ile İzmir'i Türkiye'nin teknoloji üssü haline getirebiliriz. Bu konuda İzmir'in tüm kurumları beraber çalışmaya hazır. İzmir olarak bunu başarabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler