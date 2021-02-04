İzmir baraj doluluk oranları! İZSU 4 Şubat İzmir baraj doluluk oranları!
04.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:57
İzmir baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 4 Şubat Perşembe 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 4 Şubat Perşembe İzmir barajların doluluk oranları yüzde kaç? İzmir baraj doluluk oranları! 4 Şubat İzmir'deki barajlarda doluluk oranlarında son durum
Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Baraj doluluk oranları kaç? 4 Şubat Perşembe İzmir barajların doluluk oranları yüzde kaç? 4 Şubat İzmir'deki barajlarda doluluk oranlarında son durum
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL? (4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE)
4 Şubat Perşembe günü İzmir güncel baraj doluluk oranına aşağıdan bakabilirsiniz.
|BARAJ ADI
|Tahtalı Barajı
|Balçova Barajı
|Gördes Barajı
|Ürkmez Barajı
|Güzelhisar Barajı
|Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı
|Son Güncelleme Tarihi
|03.02.2021
|03.02.2021
|03.02.2021
|03.02.2021
|03.02.2021
|03.02.2021
|Son Su Durumu
|Göl su yükseltisi (m)
|55,27
|142,20
|211,96
|46,63
|100,00
|17,84
|Toplam su hacmi (m³)
|172.274.000
|6.439.000
|35.872.000
|8.625.000
|118.250.000
|11.591.000
|Kullanılabilir su hacmi (m³)
|152.674.000
|6.302.000
|20.372.000
|8.250.000
|106.290.000
|11.091.000
|Aktif Doluluk Oranı (%)
|53,19
|82,68
|4,45
|100,00
|74,13
|69,32
|2020 Yılındaki Su Durumu
|Göl su yükseltisi (m)
|56,70
|116,88
|216,20
|41,04
|96,30
|16,41
|Toplam su hacmi (m³)
|200.125.000
|1.220.000
|50.800.000
|5.394.000
|101.126.000
|8.506.000
|Kullanılabilir su hacmi (m³)
|180.525.000
|1.083.000
|35.300.000
|5.019.000
|89.166.000
|8.006.000
|Aktif Doluluk Oranı (%)
|62,89
|14,21
|7,72
|60,84
|62,18
|50,04
|2020 Yılı Kullanılan Su Miktarı
|İçme suyu (m³)
|92.144.954
|4.396.590
|309.877
|1.692.837
|-
|4.993.918
|Sulama suyu (m³)
|1.829.000
|-
|1.319.200
|2.029.900
|-
|-
|Minimum
|Göl su yükseltisi (m)
|31,00
|101,00
|204,00
|23,00
|63,00
|11,20
|Göl Hacmi (m³)
|19.600.000
|137.000
|15.500.000
|375.000
|11.960.000
|500.000
|Maksimum
|Göl su yükseltisi (m)
|60,50
|146,00
|270,00
|46,63
|107,00
|19,80
|Göl Hacmi (m³)
|306.650.000
|7.759.000
|473.000.000
|8.625.000
|155.350.000
|16.500.000
|Kullanılabilir göl su hacmi (m³)
|287.050.000
|7.622.000
|457.500.000
|8.250.000
|143.390.000
|16.000.000