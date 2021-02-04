İzmir baraj doluluk oranları! İZSU 4 Şubat İzmir baraj doluluk oranları!

İzmir baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 4 Şubat Perşembe 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 4 Şubat Perşembe İzmir barajların doluluk oranları yüzde kaç? İzmir baraj doluluk oranları! 4 Şubat İzmir'deki barajlarda doluluk oranlarında son durum