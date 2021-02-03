İzmir baraj doluluk oranları! 2 Şubat İzmir'deki barajlarda doluluk oranlarında son durum
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İzmir baraj doluluk oranları! 2 Şubat İzmir'deki barajlarda doluluk oranlarında son durum

03.02.2021 07:43 | Son Güncelleme: 03.02.2021 07:46
İzmir baraj doluluk oranları! 2 Şubat İzmir'deki barajlarda doluluk oranlarında son durum

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 2 Şubat Salı 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 2 Şubat Salı İzmir barajların doluluk oranları yüzde kaç? İzmir baraj doluluk oranları! 2 Şubat İzmir'deki barajlarda doluluk oranlarında son durum

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Baraj doluluk oranları kaç? 2 Şubat Salı İzmir barajların doluluk oranları yüzde kaç? 2 Şubat İzmir'deki barajlarda doluluk oranlarında son durum

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL? (2 ŞUBAT 2021 SALI )

1 Şubat Pazartesi günü İzmir güncel baraj doluluk oranına aşağıdan bakabilirsiniz.

BARAJ ADITahtalı BarajıBalçova BarajıGördes BarajıÜrkmez BarajıGüzelhisar BarajıAlaçatı Kutlu Aktaş Barajı
Son Güncelleme Tarihi02.02.2021 02.02.2021 02.02.2021 02.02.2021 02.02.2021 02.02.2021
Son Su DurumuGöl su yükseltisi (m) 53,48 142,50 211,77 46,63 98,21 17,70
Toplam su hacmi (m³)153.330.000 6.537.000 35.264.000 8.625.000 109.761.000 11.240.000
Kullanılabilir su hacmi (m³) 133.730.000 6.400.000 19.764.000 8.250.000 97.801.000 10.740.000
Aktif Doluluk Oranı (%) 46,59 83,97 4,32 100,00 68,21 67,13
2020 Yılındaki Su DurumuGöl su yükseltisi (m) 56,70 116,82 216,22 41,03 96,32 16,42
Toplam su hacmi (m³)200.125.000 1.214.000 50.880.000 5.389.000 101.215.000 8.522.000
Kullanılabilir su hacmi (m³) 180.525.000 1.077.000 35.380.000 5.014.000 89.255.000 8.022.000
Aktif Doluluk Oranı (%) 62,89 14,13 7,73 60,78 62,25 50,14
2020 Yılı Kullanılan Su Miktarı İçme suyu (m³) 92.144.954 4.396.590 309.877 1.692.837 - 4.993.918
Sulama suyu (m³) 1.829.000 - 1.319.200 2.029.900 - -
Minimum Göl su yükseltisi (m) 31,00 101,00 204,00 23,00 63,00 11,20
Göl Hacmi (m³) 19.600.000 137.000 15.500.000 375.000 11.960.000 500.000
Maksimum Göl su yükseltisi (m) 60,50 146,00 270,00 46,63 107,00 19,80
Göl Hacmi (m³) 306.650.000 7.759.000 473.000.000 8.625.000 155.350.000 16.500.000
Kullanılabilir göl su hacmi (m³) 287.050.000 7.622.000 457.500.000 8.250.000 143.390.000 16.000.000
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