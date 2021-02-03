İzmir baraj doluluk oranları! 2 Şubat İzmir'deki barajlarda doluluk oranlarında son durum
03.02.2021 07:43 | Son Güncelleme: 03.02.2021 07:46
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İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL? (2 ŞUBAT 2021 SALI )
1 Şubat Pazartesi günü İzmir güncel baraj doluluk oranına aşağıdan bakabilirsiniz.
|BARAJ ADI
|Tahtalı Barajı
|Balçova Barajı
|Gördes Barajı
|Ürkmez Barajı
|Güzelhisar Barajı
|Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı
|Son Güncelleme Tarihi
|02.02.2021
|02.02.2021
|02.02.2021
|02.02.2021
|02.02.2021
|02.02.2021
|Son Su Durumu
|Göl su yükseltisi (m)
|53,48
|142,50
|211,77
|46,63
|98,21
|17,70
|Toplam su hacmi (m³)
|153.330.000
|6.537.000
|35.264.000
|8.625.000
|109.761.000
|11.240.000
|Kullanılabilir su hacmi (m³)
|133.730.000
|6.400.000
|19.764.000
|8.250.000
|97.801.000
|10.740.000
|Aktif Doluluk Oranı (%)
|46,59
|83,97
|4,32
|100,00
|68,21
|67,13
|2020 Yılındaki Su Durumu
|Göl su yükseltisi (m)
|56,70
|116,82
|216,22
|41,03
|96,32
|16,42
|Toplam su hacmi (m³)
|200.125.000
|1.214.000
|50.880.000
|5.389.000
|101.215.000
|8.522.000
|Kullanılabilir su hacmi (m³)
|180.525.000
|1.077.000
|35.380.000
|5.014.000
|89.255.000
|8.022.000
|Aktif Doluluk Oranı (%)
|62,89
|14,13
|7,73
|60,78
|62,25
|50,14
|2020 Yılı Kullanılan Su Miktarı
|İçme suyu (m³)
|92.144.954
|4.396.590
|309.877
|1.692.837
|-
|4.993.918
|Sulama suyu (m³)
|1.829.000
|-
|1.319.200
|2.029.900
|-
|-
|Minimum
|Göl su yükseltisi (m)
|31,00
|101,00
|204,00
|23,00
|63,00
|11,20
|Göl Hacmi (m³)
|19.600.000
|137.000
|15.500.000
|375.000
|11.960.000
|500.000
|Maksimum
|Göl su yükseltisi (m)
|60,50
|146,00
|270,00
|46,63
|107,00
|19,80
|Göl Hacmi (m³)
|306.650.000
|7.759.000
|473.000.000
|8.625.000
|155.350.000
|16.500.000
|Kullanılabilir göl su hacmi (m³)
|287.050.000
|7.622.000
|457.500.000
|8.250.000
|143.390.000
|16.000.000