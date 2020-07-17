İZMİR Bakan Ersoy, 'Çeşme'nin su ihtiyacıyla ilgili çalışmayı tamamladık'
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İZMİR Bakan Ersoy, 'Çeşme'nin su ihtiyacıyla ilgili çalışmayı tamamladık'

Bakan Ersoy, 'Çeşme'nin su ihtiyacıyla ilgili çalışmayı tamamladık'KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Ticaret Odası'ndaki Çeşme Projesi'nin 'Su Yönetimi' ve 'Ulaşım Çözümleri' toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, suyla ilgili çalışmayı tamamladıklarını belirtip,...

İZMİR Bakan Ersoy, 'Çeşme'nin su ihtiyacıyla ilgili çalışmayı tamamladık'
17.07.2020 21:05 | Son Güncelleme: 17.07.2020 21:09

Bakan Ersoy, 'Çeşme'nin su ihtiyacıyla ilgili çalışmayı tamamladık'

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Ticaret Odası'ndaki Çeşme Projesi'nin 'Su Yönetimi' ve 'Ulaşım Çözümleri' toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, suyla ilgili çalışmayı tamamladıklarını belirtip, "Bölgenin su ihtiyaçlarını bölgenin kaynaklarından değil, ozmoz arıtma sistemiyle çözeceğiz. Maliyet hesaplamaları da çıkarıldı. Ege'de bu tarz çalışmalar yapan belediyelerin verilerini de alarak bir çalışma yaptık. Tahsis gelirlerimizle çok rahat finanse edebileceğimiz, işletme maliyeti olarak da Türkiye'nin diğer turizm bölgelerindeki akipleriyle rekabet edebilecek şekilde çözüm ürettik" dedi.

Çeşme Projesi'nin 'Su Yönetimi' ve 'Ulaşım Çözümleri' toplantısı İzmir Ticaret Odası'nda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıya, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Devlet Su İşleri 2'inci Bölge Müdürü Birol Çınar, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Aysel Özkan, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Baba katıldı. Toplantı sonunda açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Güzel bir İzmir günündeyiz. Biliyorsunuz, Ege Turizm Merkezleri Çeşme ve Didim etaplarının Çeşme etabı için düzenli olarak toplanıyoruz. Bugün yine hem Büyükşehir Belediyemiz, hem Çeşme Belediyemiz, hem Ticaret Odası Başkanlığı ile 4'üncü toplantımızı gerçekleştirdik. Artık proje şekillenmeye başladı. Soru işaretleri de giderilmeye başladı. Suyla ilgili çalışmayı tamamlamış olduk. Bölgenin su ihtiyaçlarını bölgenin kaynaklarından değil, ozmoz arıtma sistemiyle çözeceğiz. Maliyet hesaplamaları da çıkarıldı. Ege'de bu tarz çalışmalar yapan belediyelerin verilerini de alarak bir çalışma yaptık. Tahsis gelirlerimizle çok rahat finanse edebileceğimiz, işletme maliyeti olarak da Türkiye'nin diğer turizm bölgelerindeki akipleriyle rekabet edebilecek şekilde çözüm ürettik" dedi.

'ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ OLUŞTURMALARI İÇİN ÜNİVERSİTELERİMİZE YETKİ VERECEĞİZ'

Bugün projenin ulaşım kısımlarını konuştuklarını belirten Bakan Ersoy, "Üniversitelerimizle de görüştük. Önümüzdeki hafta içinde ulaşım çözümleri oluşturmaları açısından üniversitelerimize de yetki vereceğiz. Turist profilini değiştireceğimiz için bölgenin atıl kapasitesini ön plana çıkaracağız. Çeşme'ye baktığınız zaman cuma ve pazar akşamları çok yoğun diğer günlerde ise çok boş bir trafik var. O trafikleri kullanabileceğimiz bir turist profiline geçeceğimiz için onu da akademik çalışmalarla planlayıp, projenin ikinci aşamasına geçmiş olacağız. Üçüncü ve son aşama en önemlisi. Ticaret Odası başkanlığında ve Çeşme Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi görüşleri dahilinde projede belirtmiş olduğumuz konseptlerin proje alanına yansıtılması kısmını bugün tartıştık. Projede görev alacak olan mimar, plancı ve sosyal grupların hepsinin isimleri netleşmeye başladı. Bir hafta içinde onları tamamlayıp, porojenin plan aşamasını, konsept aşamasını çalışmaya başlayacağız. Bakanlık olarak onun da ihalesini tamamlayacağız. Artık daha hızlı bir şekilde ilerliyoruz" diye konuştu.

'SU VE YOL SORUNUNU ÇÖZDÜK'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Ersoy, mühendislerden oluşan platform hakkındaki soruyla ilgili, "Platformda bulunanların görüşlerini alıp çözümlerini üretiyoruz. Zaten bizim platformumuz çözüm odaklı. Biz 'Nasıl çözeriz?', 'Nasıl sıkıntıları gideririz?' şeklinde çalışıyoruz. Onlarla da çözümleri paylaşıyoruz. Mutabık kalırız, kalmayız ayrı bir konu. Biz, çöze çöze gidiyoruz. Su dediler çözdük, yol dediler çözdük. İnşallah planı da çözeceğiz. Ağırlıklı olarak projeye İzmir kökenli mimarları ve plancıları seçiyoruz. Bunları Belediyemiz ve Ticaret Odası'nın önerdiği isimlerden seçiyoruz. Bölge halkıyla doğru bir proje yaratıyoruz. Bilgilenmesi gereken herkesi de bilgilendiriyoruz" dedi.

'KEMERALTI VE AGORA PROJELERİNİ DESTEKLEMEYE HAZIRIZ'

Suyun işletme maliyetinin belediye suyundan çok daha ucuz olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Maliyeti Türkiye genelindeki turizm sularından da çok daha ucuz. Bakanlık olarak buradan ciddi bir gelir elde edeceğiz. Bu gelir 2022 itibariyle kasamıza girmeye başlayacak. Bu gelirle Kemeraltı ve Agora projelerini hızlandıracağız. O projelere kaynak sorunu kalmayacak. Biz bu tarz projelerde altyapı desteklemelerinden kaynaklanan gelirleri bölgenin ihtiyaçları için kullandığımız için en yakın projeler olan Kemeraltı ve Agora projelerini desteklemeye hazırız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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