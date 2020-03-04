İzmir Adliyesinde aramalarda ele geçirilen suç aletleri sergilendi
Haberler » 3. Sayfa » İzmir Adliyesinde aramalarda ele geçirilen suç aletleri sergilendi - Haberler

İzmir Adliyesinde aramalarda ele geçirilen suç aletleri sergilendi

İzmir Adliyesinde son 1 yılda güvenlik görevlileri tarafından yapılan aramalarda ele geçirilen suç aletleri adliye koridorunda sergilendi.

04.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:31
İzmir Adliyesinde aramalarda ele geçirilen suç aletleri sergilendi

İzmir Adliyesinde son 1 yılda güvenlik görevlileri tarafından yapılan aramalarda ele geçirilen suç aletleri adliye koridorunda sergilendi.


İzmir Adliyesinde son 1 yılda güvenlik görevlileri tarafından yapılan aramalarda ele geçirilen suç aletleri sergilenmeye başlandı. İzmir Adliyesi protokol girişinde açılan sergide giriş noktalarındaki X-Ray cihazlarıyla tespit edilen ve güvenlik görevlilerinin yaptığı aramalarda ele geçirilen silah, bıçak ile çeşitli kesici delici aletler yer aldı.


Sergide; 1 suikast silahı olarak bilinen tabanca, 7 pala, 25 özel bıçak, 1 metal boru, 1 tahta balyoz, 2 orak, 134 makas, 9 keski, 32 falçata, 2 çok amaçlı bıçak, 35 kart bıçak, 4 şiş tornavida, 150 neşter, 193 bıçak, 75 törpü, 6 biber gazı, 2 muşta, 15 kurşun ile kesici ve delici çeşitli aletler bulunuyor.


Sergiyi gezen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İzmir Adliyesinin Türkiye'nin 3. büyük adliyesi olduğunu ve 3 yıl önce menfur bir terör saldırısına maruz kaldığını hatırlatarak, adliye girişindeki uygulamaların herkesin güvenliği için önemli olduğunu, bu konuda tüm vatandaşların hoşgörüsünü ve desteğini beklediklerini söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler