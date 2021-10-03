İzleyenler nefesini tuttu! İşte büyük timsahın küçük timsahı tek lokmada yuttuğu anlar
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
ABD'deki bir doğal yaşam parkında kaydedilen görüntülerde, timsahın başka bir timsahı midesine indirdiği anlar saniye saniye kaydedildi.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki doğal yaşam parklarında vahşi doğaya ait birçok hayvan yaşıyor. Bu hayvanlar zaman zaman ilginç görüntüler oluşturuyor. Yine o görüntülerden biri timsah ile yine bir başka timsah arasında yaşandı.
TEK LOKMADA MİDESİNE İNDİRDİ
Görüntülerde büyük ve küçük olmak üzere iki timsah yer alıyor. Göletin kıyısında mücadel eden timsahlardan büyük olanı, kendisine oranla çok daha küçük olan diğer timsahı zorlanmadan midesine indiriyor. Bu görüntüler milyonlarca görüntülenme aldı.
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