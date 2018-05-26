İzlanda'da Bir Grup Müslüman 22 Saatlik Orucu Kendi Aralarında 18 Saate İndirdi

Ramazan ayı son birkaç yıldır Yaz mevsimine denk geldiği için oldukça uzun saatlerde oruç tutuluyor, ancak bu süre insanlar için motivasyon kaynağı oluyor.Ramazanı en uzun süre oruçlu olarak geçiren İzlanda'da Müslümanlar 22 saat oruç tutuyor. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bir grup Müslüman "Kuran'a dayandırdığı" fetvaya göre orucu 18 saate düşürdü.

23:00'DAN SONRA İFTAR YAPIYORLAR

İzlanda'nın iftar ile sahur arasındaki süre 22 saat. 23:00'dan sonra oruçlarını açan Müslümanlar her ne kadar 22 saatlik oruç ile neredeyse bir gün aç ve susuz kalsalar da bu durumdan memnun.Özellikle inançlarının kendilerine motivasyon sağladığını belirten İzlandalı Müslümanlar, 22 saat oruç tutmanın zor olmasıyla birlikte inançları ile zorluğu aştıklarını ve oruç tutmanın kolaylaştığını belirtiyor.

BİR GRUP 18 SAAT TUTUYOR

İzlanda'da herkes 22 saatlik oruç tutmuyor. Yine başkent Reykjavik'te yaşayan bir grup Müslüman, 22 saatlik oruç tutmanın kendilerine zor geldiğini ve inançta kolaylığın esas alınması gerektiğini belirterek 18 saat oruç tutuyor.Cemaat Kuran-ı Kerim'e dayandırdığı iddiayı "Allah kulları için kolaylık diliyor. İnsanların uzun oruç süreleri nedeniyle baygınlık geçirdiğini biliyoruz, bu yüzden orucu kısaltıyoruz" sözleri ile savunuyor.