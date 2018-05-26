İzlanda'da Bir Grup Müslüman 22 Saatlik Orucu Kendi Aralarında 18 Saate İndirdi
İzlanda'da bir grup Müslüman bir araya gelerek oruçlu geçilen zamanı 4 saat indirdi. Bir günün 22'i saatini oruçlu geçiren İzlandalı Müslümanlar kendi aralarında konuşarak, orucu 18 saate indirdi.
Ramazan ayı son birkaç yıldır Yaz mevsimine denk geldiği için oldukça uzun saatlerde oruç tutuluyor, ancak bu süre insanlar için motivasyon kaynağı oluyor.Ramazanı en uzun süre oruçlu olarak geçiren İzlanda'da Müslümanlar 22 saat oruç tutuyor. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bir grup Müslüman "Kuran'a dayandırdığı" fetvaya göre orucu 18 saate düşürdü.
23:00'DAN SONRA İFTAR YAPIYORLAR
İzlanda'nın iftar ile sahur arasındaki süre 22 saat. 23:00'dan sonra oruçlarını açan Müslümanlar her ne kadar 22 saatlik oruç ile neredeyse bir gün aç ve susuz kalsalar da bu durumdan memnun.Özellikle inançlarının kendilerine motivasyon sağladığını belirten İzlandalı Müslümanlar, 22 saat oruç tutmanın zor olmasıyla birlikte inançları ile zorluğu aştıklarını ve oruç tutmanın kolaylaştığını belirtiyor.
BİR GRUP 18 SAAT TUTUYOR
İzlanda'da herkes 22 saatlik oruç tutmuyor. Yine başkent Reykjavik'te yaşayan bir grup Müslüman, 22 saatlik oruç tutmanın kendilerine zor geldiğini ve inançta kolaylığın esas alınması gerektiğini belirterek 18 saat oruç tutuyor.Cemaat Kuran-ı Kerim'e dayandırdığı iddiayı "Allah kulları için kolaylık diliyor. İnsanların uzun oruç süreleri nedeniyle baygınlık geçirdiğini biliyoruz, bu yüzden orucu kısaltıyoruz" sözleri ile savunuyor.
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5 vakit namazı da sabah ve akşam olmak üzere 2’ye indirin o zaman. Ne biçim Müslümanlık bu, ne kadar saatse o kadar tutacaksın. Allah’ın hükmettiğine karşı gelmek kimin haddine düşmüş?Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
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burada da adnan hoca hüküm sürüyor. ve dine en buyuk zararı o veriyor anacak siyasi çıkardan ötürü bazıları bunu destekliyor dokunmuyor. bunların inançları da kafaları da hepsinin birCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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zor olduğu konusunda haklı olabilirler fakat kimse imtihanın kolay olacağını söylemedi Dini biz göndermedik ki kafamıza göre değiştirelim ibadeti bu şekilde değiştirenler 18 saatle sevabı kazanırlarmı oda düşündürücü ALLAH KUTUPLARDAKİNİ DE BİLLİR EKVATORU DA RABBİM BİZE İMAN VERSİNCevap Yaz 12 8 Yayından KaldırCEMAL: yani ahlaktan hirstan insanliktan degilde oructan namazdanmi imtihane cekiliyoruz diyorsun nasil inaniyorsun sen böyle biseye, calalim irza gecelim öldürelim yeterki namaz kilalim oruc tutalim varmi böyle bi adalet4 7 Yayından KaldırNORVECLİ: kardeş sen gel 3 gün 22 saat oruç tut çalış sonra tirip at burda bilgisayar başında sonsan evliyasın acaba oruç tutuyormuyosun ve kabul oluyormu merak ettim14 3 Yayından Kaldır