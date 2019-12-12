İZKA'da yeni yönetim belirlendi

12.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:03

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) kalkınma kurulu toplantısında yeni yönetim seçilirken, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı ile İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ilk kez İZKA yönetimine girdi.



Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Salonunda gerçekleştirilen İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) kalkınma kurulu toplantısında, yeni yönetim seçildi. Kalkınma Kurulu Başkanlığına İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ve Başkan Yardımcılığına Konak Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ali Köstepen yeniden seçildi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı ile İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ilk kez İZKA yönetimine girdi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu da yeniden İZKA yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.



Yeni dönemde İzmir için çok çalışacaklarını ifade eden Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "İzmir Kalkınma Ajansı yönetim kurulunda ve kalkınma kurulunda görev alan üyelerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Tarihten gelen özelliği ile her dönemde önemli bir ticaret merkezi olarak ön plana çıkan İzmir için yenilik kapasitesi yüksek, teknoloji üreten ve ihraç eden bir bölge haline getirmek amacıyla hep birlikte projeler üreteceğiz. İzmir'i dünya çapında tanınan bir şehir ve hak ettiği yere ulaştıracak etkin çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA