İzinsiz yabancı işçi çalıştıran fırınlar denetlendi
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İzinsiz yabancı işçi çalıştıran fırınlar denetlendi

Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, izinsiz yabancı işçi çalıştırdığı belirlenen iş yeri sahipleri hakkında işlem başlatıldı.

09.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:30
İzinsiz yabancı işçi çalıştıran fırınlar denetlendi

ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, izinsiz yabancı işçi çalıştırdığı belirlenen iş yeri sahipleri hakkında işlem başlatıldı.

ekipleri, bazı fırınlarda düşük ücretler karşılığında yabancı işçi çalıştırıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler ilçede faaliyet gösteren 10 fırını eş zamanlı denetledi.

İzinsiz çalıştırılan Afganistan ve Türkmenistan uyruklu 10 yabancı uyruklunun yakalandığı denetimlerde, işletme sahipleri hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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