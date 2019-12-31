İzinsiz ilan ve afiş asanlara ceza kesilecek

31.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:48

Çorlu'da son zamanlarda artan izinsiz afiş ve reklam faaliyetleri konusunda harekete geçen Çorlu Belediyesi, izinsiz afiş asarak çevre ve görüntü kirliliği oluşturanlara cezai yaptırım için çalışma başlattı. İzinsiz afiş asanlara ilgili kanun kapsamında 2020 yılı itibariyle 12 bin liraya varan cezalar kesecek.



Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kanunların dışında yapılan uygulamalara fırsat vermeyeceklerini, şehrin muhtelif noktalarında asılan izinsiz afişlerin hem kötü bir görüntü hem de çevre kirliliği oluşturduğunu ifade ederek, kanun ve kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42. maddesi hükümleri gereğince hukuki işlem yapılacağını söyledi.



"Cadde ve sokaklar taranacak"



Özellikle halkın yoğun olduğu meydanlar, parklar, caddeler ve sokaklar üzerinde bulunan duvarlar, elektrik direkleri, trafolar, panolar, otobüs durakları, yönlendirme ve bilgilendirme levhaları gibi birçok noktaya izinsiz şekilde reklam afişi yapıştıran veya ilan asanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42. maddesi hükümleri gereğince 2020 yılı itibariyle 12 bin TL'ye varan tutarlarda cezai işlem uygulanabileceğini ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Bu konuda kimseyi mağdur etmek istemiyoruz ancak kurallara uymayanlar hakkında gerekeni yapacağız. Çorlu genelinde sorumluluk alanlarımızda olsun olmasın bütün cadde ve sokakları tarayarak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42. maddesi hükümlerine aykırı hareket edenler ile mücadele edeceğiz" dedi.



"Cezalar oldukça ağır"



"Şu anda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Çorlu genelinde izinsiz olarak asılan ilan ve reklam afişlerini temizliyor ve topluyor" diyen Başkan Sarıkurt, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ise izinsiz asılan ilan ve reklam afişlerini tespit edecek. Zabıta Müdürlüğümüzün görevleri arasında yer alan kamusal alanları korumak, toplumsal düzeni sağlamak ve haksız rekabetle mücadele etmek konusunda gerekli tüm yaptırımlar uygulanacak. İzinsiz afiş ve ilan yapıştırılmasının cezai sorumlulukları var ve cezalar oldukça ağır. Bu konuda Kabahatler Kanunu'nun 42. maddesi çok açık. Kanun maddesine göre meydanlarda, parklarda, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, izin almaksızın kişilere ait özel alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asanlara 12 bin TL'ye varan idari para cezası uygulanabilmektedir. Bu cezalar dışında afiş ve ilanların kaldırılmasına ilişkin masraflar da ilgili kişilerden ayrıca tahsil edilir. Cezalandırmak öncelikli hedefimiz asla değil kimseyi ceza keserek zor duruma düşürmek istemiyoruz ancak bir kentte yaşamanın gerekleri ve sorumlulukları var. Kimse kanuna aykırı davranışlar sergileme özgürlüğüne sahip değildir. Kaldı ki bu sadece kanuni değil aynı zamanda insani bir sorumluluktur. Lütfen sorumluklarımızın bilincinde olalım ve bu doğrultuda hareket edelim. Ayrıca şunu da hatırlatmakta fayda var; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve reklamın İlan ve Reklam Vergisi'ne tabi olduğu unutulmamalı ilgili kanun gereğince mükellefin yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere kendi adına yapan ve yaptıranlar ile ilan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar" şeklinde konuştu.



Çorlu'yu hep birlikte sevgiyle güzelleştirelim çağrısında da bulunan Başkan Sarıkurt, "Daha güzel ve tertemiz bir çevrede yaşamak hepimizin hakkı. Bu yüzden lütfen siz, siz olun, izinsiz afiş asmayın, asanlara da müsaade etmeyin. İzinsiz afiş asanları bildirmek için 444 99 59 numaralı telefon hattımızdan Zabıta Müdürlüğümüze ulaşabilir ya da 0533 020 59 59 numaralı Whatsapp İhbar Hattı üzerinden şikayetinizi yapabilirsiniz. Bir kez daha önemle vurgulamak isterim ki daha düzenli, daha temiz ve daha güzel bir Çorlu için el ele verelim ve çevremizi izinsiz afiş ve ilan gibi materyaller asarak kirletenlere karşı koruyalım. Haydi gelin, Çorlu'muzu hep birlikte sevgiyle güzelleştirelim" dedi.



Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında da Kumyol Caddesi, Salih Omurtak Caddesi, Şinasi Kurşun Caddesi ve Çetin Emeç Caddesi'nde devam eden çalışmalarda 350 adet elektrik direği ile elektrik panoları ve kamuya ait alanlara izinsiz asılan afiş ve ilanların toplatılması ile temizliği gerçekleştirildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda ise izinsiz asılan ilan ve afişler tespit ediliyor. Ekiplerin çalışmaların tamamlanmasının ardından ilgililer hakkında cezai işlem uygulayacağı belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA