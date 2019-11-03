İzinsiz "Çakar" Kullanımı Araç Muayenesinde Ağır Kusur Sayılacak

03.11.2019 03:07

Kanunen izin verilenlerin dışında araçlarda "çakar" kullanımı ağır kusur sayılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni talimat doğrultusunda 1 Kasım tarihinden itibaren, kanunen izin verilen araçlar dışında ön panjur, far, park lambaları, cam ve diğer aydınlatma sistemlerinin içine takılan ve "çakar" diye tabir edilen uyarı ışıklarına sahip araçlar, "ağır kusurlu" olarak değerlendirilecek ve muayeneden geçemeyecek.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın (UAB), belirlediği standartlarda araç muayene hizmeti vermeye tek yetkili kurum olan TÜVTÜRK, kanunen izin verilen araçların dışında çakar lamba kullanımının ağır kusur sayılacağı konusunda araç sahiplerini uyarıyor.



UAB tarafından yayımlanan yeni talimat doğrultusunda 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren kanunen izin verilen araçlar dışında ön panjur, far, park lambaları, cam ve diğer aydınlatma sistemlerinin içine takılan ve "çakar" diye tabir edilen uyarı ışıklarına sahip araçlar, "ağır kusurlu" olarak kabul edilecek ve muayeneden geçemeyecek.



Işıklı uyarı lambası takılmasına izin verilen araçlardan, araç muayene sırasında ilgili trafik birimleri tarafından düzenlenmiş, söz konusu lambaların takılmasına izin verildiğini belirten/ifade eden belge istenecek veya izinli araçlar arasında yer aldığına dair bilginin elektronik tescil kayıtlarında yer alıp almadığı kontrol edilecek.



Ambulans, polis aracı gibi görevi gereği ışıklı uyarı lambası bulunan araçların sahip olduğu ışıklı uyarı lambaları da izin verilen lambalar arasında yer aldığı için bu lambalar kusur olarak değerlendirilmeyecek.

Kaynak: Teknotalk.com