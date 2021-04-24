Izgara ile traktör arasına sıkışan çiftçi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Izgara ile traktör arasına sıkışan çiftçi öldü

Izgara ile traktör arasına sıkışan çiftçi öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kendisine ait bağda çalıştığı sırada traktörün arkasına bağlanan ızgara ile traktörün arasına sıkışan çiftçi feci şekilde can verdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kendisine ait bağda çalıştığı sırada traktörün arkasına bağlanan ızgara ile traktörün arasına sıkışan çiftçi feci şekilde can verdi.

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye bağcılık yapan çiftçi Osman Mutlu (51), kendisine ait tarlada ızgara çekme işlemi yapıyordu. 45 AFG 444 plakalı traktörüyle ile arkasında bulunan ızgaraları bağlayan kolların arızalanması üzerine Mutlu, traktöründen inerek tamir etmeye çalıştı. Izgara hidroliğinin birden çalışması nedeniyle Osman Mutlu ızgara ile traktör arasına sıkıştı. Traktörü gören çevredeki çiftçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Mutlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Feci şekilde hayatını kaybeden Osman Mutlu'nun cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Ersin Tatar Vedat Bilgin Nikos Dendias
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Ömer Ali Bülent Uygun Ünal Karaman Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Izgara ile traktör arasına sıkışan çiftçi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 14:18:03. #1.16#

title