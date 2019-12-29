İzel hayranlarıyla buluştu
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İzel hayranlarıyla buluştu

Bolu'da sevilen pop sanatçısı İzel, Highway AVM'de düzenlenen konserde sevenlerine keyif dolu anlar yaşattı.

29.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:32
İzel hayranlarıyla buluştu

'da sevilen pop sanatçısı , Highway AVM'de düzenlenen konserde sevenlerine keyif dolu anlar yaşattı.


Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan 'nın en büyük otoyol tesisi olan Highway Alışveriş Merkezi, ziyaretçileri için yeni yıla özel mini konser düzenledi. Pop sanatçısı İzel'in sahne aldığı konserde yüzlerce ziyaretçi keyifli anlar yaşadı. İzel'in şarkılarına eşlik eden hayranları, konser boyunca bol bol fotoğraf ve çekti.


İzel konseri sonrasında düzenlenen 90'lar DJ Partisi ile AVM'ye gelen ziyaretçiler coşkulu anlar yaşadı. - BOLU

Kaynak: İHA
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