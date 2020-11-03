İZDES Heyetinden Vali Doruk'a ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İZDES Heyetinden Vali Doruk'a ziyaret

03.11.2020 10:47 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:50
İZDES Heyetinden Vali Doruk'a ziyaret

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülen İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi Heyet Başkanı Vali Mehmet Ulvi Saran ve beraberindekiler, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülen İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi Heyet Başkanı Vali Mehmet Ulvi Saran ve beraberindekiler, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.

Vali Doruk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyet başkanı Saran ile İZDES projesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretin sonunda Saran, Valilik Şeref Defterine günün anısına duygularını yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

İlgili Haberler

Kızılay'dan Vali Makas'a ziyaret
Kızılay'dan Vali Makas'a ziyaret
CHP heyetinden ATSO'ya ziyaret
CHP heyetinden ATSO'ya ziyaret
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Osman Doruk depremle ilgili açıklamalarda bulundu
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Osman Doruk depremle ilgili açıklamalarda bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Süleyman Soylu Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Seki Ajda Pekkan Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Babel Samatta Tamer Tuna Okan Buruk Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız İzmir Deprem Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İZDES Heyetinden Vali Doruk'a ziyaret - Artvin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 10:51:25. #1.15#
title