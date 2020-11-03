İZDES Heyetinden Vali Doruk'a ziyaret

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülen İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi Heyet Başkanı Vali Mehmet Ulvi Saran ve beraberindekiler, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.