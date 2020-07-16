İZDES heyetinden Burhaniye'ye ziyaret İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan "İzleme ve Değerlendirme (İZDES) Projesi" çalışmaları kapsamında Vali-Mülkiye Başmüfettişi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığındaki heyet Balıkesir'in Burhaniye ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan "İzleme ve Değerlendirme (İZDES) Projesi" çalışmaları kapsamında Vali-Mülkiye Başmüfettişi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığındaki heyet Balıkesir'in Burhaniye ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının ilçe teşkilatlarındaki tüm iş, işlem ve faaliyetlerin yerinde gözlemlenmesi, raporlanmasına yönelik bir değerlendirme sistemi olan İZDES Projesi kapsamında Burhaniye'yi ziyaret eden Vali-Mülkiye Başmüfettişi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında, Polis Başmüfettişi Arif Çankal, J.Yarbay Nadir Demirhan, Daire Başkan Vekili Dr. Olcay Erkıral Tavas, Şube Müdür Vekili Nurşen Genç ve AB Uzman Yardımcısı Sabrican Sarak'tan oluşan heyet, Burhaniye Kaymakam Vekili Şeref Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, İlçe Nüfus Müdürü Erdem Acar ve diğer kurum amirlerinin katılımlarıyla kaymakamlık toplantı salonunda değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası heyet Kaymakamlık birimlerine, İlçe Nüfus Müdürlüğüne, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve İlçe Jandarma Komutanlığına bir dizi ziyaret gerçekleştirerek birimlerin fiziki ve beşeri kapasitesine ilişkin mevcut ihtiyaç ve talepleri görüşerek birimlerin kurumsal performansının değerlendirmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

Ziyaret programı gün sonunda Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen nihai değerlendirme toplantısı ile son buldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA