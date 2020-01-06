İZAYDAŞ'ta TİS görüşmeleri başladı

06.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:48

Sen, TES-İŞ ve İZAYDAŞ'ın üst düzeyde temsil edildiği ilk toplantıda toplam 16 idari madde imza altına alındı.



Genel müdürlük toplantı salonunda gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilkine, sendikalardan üst düzey katılım oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak'ın katıldığı toplantıda, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Genel Müdür Yardımcıları İsmail Uludağ ve Bayram Karakuş, Mali ve İdari İşler Müdürü Savaş Akpolat ve İnsan Kaynakları Sorumlusu Sinan Binbay'ın hazır bulunurken işveren temsilcisi Yerel-Sen'i Genel Sekreter Ali Danış ve sendika uzmanları temsil etti.



İZAYDAŞ'ta örgütlü bulunan TES-İŞ sendikası tarafında ise Genel Başkan Ersin Akma, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sedat Çokol, Hukuk, STK ve Mevzuattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Özil, Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, Şube Sekreteri Naci Çolak, Şube Mali Sekreteri Hasan Arıcı, Şube Eğitim Sekreteri Rıdvan Akın, iş yeri baş temsilcisi Necati Bostan ile iş yeri temsilcileri Burçin Önal ve Önder Korkmaz yer aldı.



Toplantının açış konuşmasını İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç yaptı. Saraç, şirket olarak liberal piyasa rekabeti ile mücadele ettiklerini belirtti. TİS oturumlarında gerçekçi ve uygulanabilir görüşmelerin gerçekleşeceğini umduklarını ifade eden Genel Müdür Saraç, "Sözleşme aşamalarında her türlü pazarlığı yaparız. İmzayı attıktan sonra ise sözleşmemizin her maddesini harfiyen yerine getirmeye önem veririz. İş barışı içinde refahımızı korumak en büyük sorumluluğumuzdur" dedi.



Görüşmede söz alan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise, "7. TİS görüşmelerinin taraflar için hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını diliyorum. İZAYDAŞ değer üreten bir kuruluşumuz. Tecrübeli ve başarılı bir kadrosu ve kurumsal başarıları ile önde gelen şirketimizde her bir çalışanımız değerlidir. Bu vesile ile önümüzdeki dönemin hayırlı, bereketli ve güzel işlerle geçmesini temenni ediyorum" diye konutu.



İZAYDAŞ'ta çalışan toplam 228 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, toplam 60 madde ele alınacak. İlk toplantıda 16 madde geçildi. Sözleşme süresi 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki 3 yıllık süreyi kapsayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA