İyilikder'den Üniversite Öğrencilerine Yardım

İyilikder ile Anadolu Öğrenci Birliği işbirliğinde 100 üniversite öğrencisine kıyafet yardımında bulunuldu.

İyilikder Yardım Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Afrika'dan Uzakdoğu'ya kadar çeşitli ülkelerden gelerek Gaziantep'te üniversite okuyan yabancı öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı.

Beğendikleri mont, ayakkabı, pantolon, kazak ve gömlekleri seçmenin mutluluğunu yaşayan gençler, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.