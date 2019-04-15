Kilis'te, "İyilik Senin Kanında Var" temasıyla kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gördü.

Sağlık-Der Genel Merkezi ile Kızılay Kan Merkezi aramasında imzalanan protokolü çerçevesinde Kızılay'a Kan bağışına yoğun katılım oldu. Dünya İslam Sağlık Birliği Suriye Koordinatörü ve Sağlık-Der Kilis Şube Başkanı Yahya Öztürk, "İyilik Senin Kanında Var" temasıyla başlatılan kan bağışına destek veren herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, "Bir gün unutulmaması gerekir ki, herkese kan lazım olabilir. Bu nedenle kan bağış kampanyasına destek verdik. Bundan sonrada desteklerimiz ve katkılarımız sürecek. Kan bağışına katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdiresi Dr. Esra Yılmaz, kan bağışı kampanyasına tüm vatandaşlardan, sicil toplum örgütleri ile kamu kurum kuruluşlarından destek beklediklerini ifade ederek, "Kan vermek hem sağlık açısından yararladır. Hemde bu kana ihtiyaç duyan binlerce insan vardır. Havaların ısınmasıyla birlikte kana olan ihtiyaç daha da artacaktır. Kilis kan bağışı açısından en fazla destek veren illerin başında geliyor. Tüm vatandaşlarımızı, sivil toplum örgütü ile kurum ve kuruluşlarımızı kan vermeye çağırıyorum" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA