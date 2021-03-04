İyilik İçin Sanat Derneği'nden Kadınlar Günü'ne özel sergi

Evrensel bir değer olan sanatın daha geniş kitlelere yayılması amacıyla 6 yıldır faaliyetlerini sürdüren İyilik İçin Sanat Derneği'nin yürüttüğü projelerinde üretilen eserlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için oluşturulan bir seçki, Anadolu Yakası'nda yer alan 39 Kalamış Marina'da 3 Mart Çarşamba gününden itibaren sergilenmeye başladı.

İyilik İçin Sanat Derneği'nin bu yıl 4. dönemine girecek olan Pasajda Bir Yıl projesinde yer alan Badem Kübra Kocalar, Aysun Telli, Tunay Tunç, Seher Bediha Yılmaz, Cansu Kahraman, Hatice Ahmet, Dilan Demirbağ, Merve Topuz ve Elif Aydemir gibi genç sanatçıların yanı sıra Ressam Aslı Özok'un da eserlerinden oluşan sergi, Dr. Feride Çelik'in küratörlüğünde düzenlendi. Tamamıyla kadın sanatçılardan ve kadın temasına uygun içeriklerle hazırlanan eserlerden hazırlanan seçki, Anadolu Yakası'nın sanatla buluştuğu yeni mekânı 39 Kalamış Marina'da 1 ay boyunca ücretsiz olarak görülebilecek. Eser fiyatları 1.000 TL ile 15.000 TL arasında değişen sergiden elde edilecek gelir, Pasajda Bir Yıl projesinde yer alacak 4. dönem sanatçılarına sanat üretim imkânı oluşturulması ve üretim için gerekli masrafların karşılanması amacıyla kullanılacak.

Sergi ile ilgili düşüncelerini ifade eden Küratör Dr. Feride Çelik, "İnsanoğlunun yaratılışından itibaren kadının varlığı hep öncelikli olarak hissedilir. Tüm kavimlerde, uygarlıklarda, milletlerde ve medeniyetlerde kadın farklı olarak konumlanır. Kadınlar bu toplumlarda savaşçı, bereket tanrıçası, güzellik abidesi ya da gücün, yenilmezliğin simgesi olur. İnsanın olağanüstü varlığı olarak tanımlanan kadının sanat dünyasındaki yeri ve önemi de büyüktür. Yeni nesil sanatçıların fırçalarından, farklı malzemelerinden çıkan yaratıcı sanat eserlerinde güzel, melek, anne, güçlü, bereketli, iyi ve yardımsever kadınlar adeta ölümsüzleşerek izleyiciyle buluşur. Anadolu Yakası'nın sanatla buluştuğu, İyilik İçin Sanat Derneği sanatçılarına ev sahipliği yapan, yeni nesil sanatçılara görünürlük kazandırmayı hedefleyen, sanata değer veren yeni mekân 39 Kalamış Marina'da bu yeni sergimize tüm sanatseverleri bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler