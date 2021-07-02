İyilik Hareketi Erimli köyündeki öğrencilerle bir araya geldi
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İyilik Hareketi Erimli köyündeki öğrencilerle bir araya geldi

İyilik Hareketi Erimli köyündeki öğrencilerle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı, şair yazar ve sunucu Kasım Alper Özdemir Edirne'den Hakkari'ye kadar Türkiye'de, Suriye'den Azerbaycan'a kadar yurt dışında şiiri sevdirmeye ve çocuklar için iyilikler yapmaya da devam ediyor.

İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı, şair yazar ve sunucu Kasım Alper Özdemir Edirne'den Hakkari'ye kadar Türkiye'de, Suriye'den Azerbaycan'a kadar yurt dışında şiiri sevdirmeye ve çocuklar için iyilikler yapmaya da devam ediyor.

Özdemir'in son durağı ise okulların yaz tatiline gireceği gün Diyarbakır Sur'a bağlı Erimli köyü oldu. Anasınıfı, birinci sınıf ve yedinci sınıflardan seçilen öğrencilere Kırmızı Beyaz Yayınları tarafından hediye edilen test kaynak kitaplarının yanı sıra kırtasiye malzemeleri ve çeşitli hediyeler takdim eden Kasım Alper Özdemir, "Bölgenin incisi kutsal bir şehir olarak gördüğüm Diyarbakır'da bir köy okulunda geleceğimizin teminatı gençlerimizle, çocuklarımızla bir arada olmak beni ziyadesiyle mutlu etti. Davetleri ve ilgileri için Erimli Orta okul müdürümüz Hasan Kan ve Günay Nazik öğretmenimize teşekkür ediyorum. İnşallah sosyal sorumluluk projelerinde bir kardeş okulumuz Erimli Köyü İlkokulu ve Ortaokulu oldu. Bu vesileyle İyilik Hareketi gönüllüsü dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Okul Müdürü Hasan Kan ise; "Okulumuzun tatile girdiği gün bizleri ziyaret ederek öğrencilerimizin yüzünü güldüren Kasım Alper Özdemir'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Şair Özdemir'e sorular soran öğrenciler bol bol fotoğraf çekinerek hayallerini de anlattı. - DİYARBAKIR

İyilik Hareketi Erimli köyündeki öğrencilerle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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