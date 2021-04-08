İYİ Partili Yılmaz ve eşi TBMM yerleşkesindeki trafik kazasında yaralandı
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İYİ Partili Yılmaz ve eşi TBMM yerleşkesindeki trafik kazasında yaralandı

Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
İYİ Partili Yılmaz ve eşi TBMM yerleşkesindeki trafik kazasında yaralandı

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Duriye Yılmaz, TBMM yerleşkesindeki trafik kazasında yaralandı.

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İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Duriye Yılmaz, TBMM yerleşkesindeki trafik kazasında yaralandı.

Yılmaz ve eşinin içinde bulunduğu 06 DY 8824 plakalı makam otomobili, Meclis'in Çankaya kapısından giriş yaptıktan sonra başka bir otomobil ile çarpıştı.

Otomobilin arka koltuğunda oturan Yılmaz ve eşi çarpışmanın etkisiyle hafif yaralandı. Yüzünde açılma oluşan Yılmaz, bir peçete yardımıyla kanamalı bölgeye tampon uyguladı. Durmuş Yılmaz ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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