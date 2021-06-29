İYİ Partili Yaşar, fındık alım fiyatının 35 liranın altına düşmeyecek şekilde açıklanması gerektiğini savundu
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İYİ Partili Yaşar, fındık alım fiyatının 35 liranın altına düşmeyecek şekilde açıklanması gerektiğini savundu

İYİ Partili Yaşar, fındık alım fiyatının 35 liranın altına düşmeyecek şekilde açıklanması gerektiğini savundu
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, fındık alım fiyatının, üreticinin beklentisi olan 35 liranın altına düşmeyecek şekilde açıklanması gerektiğini belirtti.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, fındık alım fiyatının, üreticinin beklentisi olan 35 liranın altına düşmeyecek şekilde açıklanması gerektiğini belirtti.

Yaşar, İYİ Partili bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, dünyanın en büyük fındık üreticisi olduğunu; 16 il ve 123 ilçede toplam 720 bin hektar alanda fındık üretiminin yapıldığını söyledi.

Üretimdeki büyüklüğün ihracata da yansıdığını belirten Yaşar, Türkiye'nin dünya fındık ihracatının yüzde 90'lık bölümünü gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Yaşar, fındığın milli ve stratejik bir ürün olduğuna işaret ederek hükümetin bu nedenle fındık konusunda ulusal bir politika izlemesi gerektiğini belirtti.

Fındık fiyatlarının uluslararası firmalar tarafından değil, bizzat üretici ve devlet tarafından belirlenmesinin önemine işaret eden Yaşar, şöyle konuştu:

"Fındığın fiyatı, üretim maliyeti ve rekolteye bağlı olarak belirlenmelidir. Dünyada bu yıl için tahmini rekolte miktarları Türkiye'de 790 bin, İtalya'da 70 bin, ABD'de 54 bin 500, Şili'de 53 bin, Azerbaycan'da 50 bin, İran'da 26 bin, Çin'de 28 bin ve İspanya'da 17 bin tondur. Sadece bu rakamlar bile ülkemiz için fındık üretiminin önemini ve ulusal ekonomi açısından değerini ortaya koymaya yetmektedir. Fındık üreticisi olmadıkları halde ihracatçı durumda olan ülkelerin tamamı Türkiye'den satın aldıkları fındığı işleyerek yeniden ihracat yapmaktadır. Ülkemizde bu bakımdan ulusal fındık politikası oluşturulmasına büyük önem veriyoruz."

Yaşar, fındıkta yıllardır yanlış politikaların uygulandığını, alan bazlı destekler ve yüksek girdiler nedeniyle üreticinin bahçeden uzaklaştığını öne sürdü.

Fındık konusunda kısa ve uzun vadede çeşitli tedbirlerin alınması gerektiğini savunan Yaşar, "Her şeyden önce hükümet fındık fiyatını; artan girdiler, gıda enflasyonu ve döviz kuru değişimini göz önünde bulundurularak açıklamalı, 35 liranın altına düşmemelidir. FİSKOBİRLİK üzerindeki siyasi baskılara son verilmelidir. Çünkü FİSKOBİRLİK siyasi baskılardan dolayı ortaklık anlayışından uzaklaşmaya başlamıştır. Ayrıca TMO alım kotasını kaldırmalıdır. Üreticiye fındık alım garantisinin yanında 5 lira da refah payı verilmelidir. Kur ve enflasyon artışı dikkate alınarak 4 yıldır dönüm başına 170 lira olarak ödenen alan bazlı destekler 250 liraya çıkarılmalıdır. Ödenen destekler bir yıl geriden gitmektedir. Bu soruna da bir çözüm bulunmalıdır. Fındık alım fiyatı üreticinin beklentisi olan 35 liranın altına düşmeyecek şekilde açıklanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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İYİ Partili Yaşar, fındık alım fiyatının 35 liranın altına düşmeyecek şekilde açıklanması gerektiğini savundu - Haberler
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