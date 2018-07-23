İyi Partili Vekiller, Akşeneri Aday Gösterecek

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Partinin en alt kademesinden en üst kademesine kadar bir irade ortaya çıktı. Bu irade de genel başkanın hepimizin ortak imzalarıyla ve teklifleri ile ilk yapılacak kongrede genel başkan adayı gösterilmesidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medya hesabından, "Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" açıklaması yapmıştı. Olağanüstü Kurultaya gitme kararı alan partide 3 hafta içinde seçimli olağanüstü kongreye gidilecek. Bu kapsamda bugün Genel Merkezde İYİ Partili milletvekilleri toplantı düzenledi. Toplantının ardından parti sözcüsü Aytun Çıray, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Haftasonu Afyonkarahisar'da İYİ Parti çalıştay toplantısı kampı yapıldığını anımsatan Çıray, çalıştayın amacının seçim döneminde yaşanılanlar, çıkarılan deneyimler ve gelecek siyasetine nasıl bir perspektif ortaya konulması olduğunu dile getirdi. Toplantı sırasında serbest tartışma ortamı içerisinde parti yönetimine eleştiri ve takdir geldiğini belirten Çıray, "Genel başkan Türk siyasi tarihinde pek az görülecek şekilde esasen başarılı olmuş olmamıza rağmen, yani 7-8 ayda bir yeni bir siyasi partinin doğuşunu sağlamış ve yüzde 10 barajını aşmış bir parti olmamıza rağmen kendi koyduğu hedeflere ulaşamadığı için büyük bir sorumlulukla İYİ Parti'yi olağanüstü büyük kurultaya davet etti ve kendisine tüzüğün verdiği yetkiyle bu kararı aldı. Doğrusu bu diğer giderler için Türkiye demokrasi için bir ders olmalı diye düşünüyoruz. Tabi genel başkan bu açıklamasından sonra bir tweet atarak bir daha da aday olmayacağını ifade etti. Bu kendi iradesidir, kendi beyanlarıdır ancak bu partinin en alt kademesinden en üst kademesine kadar başka bir irade ortaya çıktı bu irade de genel başkanın hepimizin ortak imzalarıyla ve teklifleri ile ilk yapılacak kongrede genel başkan adayı gösterilmesidir. Bu hadisenin ortaya çıkmasından sonra milletvekili arkadaşlarımız dahil hiçbirimizin telefonları susmadı ve büyük bir sevgi genel başkanın tekrar genel başkanımız olması konusunda irade beyanı anlamında olağaüstü bir baskıyla karşılaştık. Bu bizim ortak kararımızdır. Buraya gelmeden önce başkanlık divanımız tekrardan bir toplantı yaparak, genel başkanın iradeleri doğrultusunda Ağustos ayı içerisinde büyük kurultayı yapma kararı almıştır, Türk milletine ve milletimize hayırlı olur inşallah" şeklinde konuştu.

Kararın yüzde 100 mutabakat ile alındığının altını çizen Çıray, alınan kararların ve kurultay çalışmalarının bu akşam Grup Başkan Vekili Lütfi Türkkan ve Genel Başkan Akşener'e iletileceğini kaydetti.

Bahçeli'nin çağrısına yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Partinin kurultay kararının ardından resmi twitter hesabı üzerinden, "Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır" açıklamasında bulunmuştu. MHP lideri Bahçeli'nin bu çağrısı sorulan Çıray, "Sayın Bahçeli demokrasi konusunda en son konuşacak adamdır. Çünkü genel başkanımızla arasında bir fark vardır. Birisi kongrelerden korkar, birisi kendisi kongre çağrısı yapar. Milliyetçi Hareket Partisi'ne biz saygı duyarız ancak onun yönetenlere 'ölümü gösterip sıtmaya razı edilmiş' derdir. Bahçeli'nin bu tür açıklamalarını ben bir hekim olarak sıtma nöbeti olarak değerlendiriyorum. Herkes kendi işine bakmalı. Bizim bir terbiyemiz var biz başka siyasi partilerin iç işlerine karışmayız, aynı terbiyeyi de biz bekliyoruz" karşılığını verdi. - ANKARA