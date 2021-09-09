İYİ Partili vekilin yaptığı benzetme Hüyük Belediye Başkanı'nı çok kızdırdı

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un Konya'nın Hüyük ilçesine ziyaretti sırasında ağır bir dille eleştirdiği Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'den yanıt geldi. Fahrettin Yokuş'un 'Derebeylik' ile suçladığı Çiğdem, "Biz 15 Temmuz'da İstanbul Saraçhane'de, Taksim'de, AK Parti İstanbul İl Binası önünde devlete kurşun atanlara karşı mücadele ettik. Sen ve yanındakiler neredeydiniz?" dedi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş geçtiğimiz günlerde Konya'nın Hüyük ilçesine ziyaretlerde bulundu. Ziyaret sırasında Fahrettin Yokuş, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i eleştirerek 'Derebeylik' ve 'Ali Kıran, Başı Kesen' gibi ifadeler kullanmasına Başkan Çiğdem çok sert tepki gösterdi.

"BİZ MÜCADE EDERKEN SİZ NEREDEYDİNİZ?"

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sayın Yokuş, beni 'Derebeylik' ile suçlamış. Derebeylik demek devletine karşı, zorbalık yapan, ihanete kalkışan ve başkaldıran demektir. Biz 15 Temmuz'da İstanbul Saraçhane'de, Taksim'de, AK Parti İstanbul İl Binası önünde devlete kurşun atanlara karşı mücadele ettik. Sen ve yanındakiler neredeydiniz? Yine benimle ilgili Ali Kıran, Başı Kesen diye bir hitapta bulundun. Ali Kıran, Başı Kesen; Türkçe sözlükte manası, acımasız ve zorba anlamına geliyor. Ben de acıma hissi, yoksa böyle bir huzurevi yapmaya kalkmazdım" dedi.

"OKUL BİNASI ATIL KALMADI, DEĞENDİRİLDİ"

Açıklamasının devamında İYİ Partili Yokuş'un iddialarına yanıt veren Çiğdem, "İmrenler Mahallesi'nin üzerinde bulunan kapanan kız meslek lisesinden bahsetmişsiniz. Orada 90'lı yıllarda halkımızın destekleri ile hastane olarak başlanmış ve daha sonra ilçe merkezine yapılınca burası okul olan bir yer. Bu bina ile ilgili de eleştirileriniz var. Her ne kadar kapansa bile, kaymakamlığımızın uhdesinde bu yıl bölgedeki taşımalı çocuklara yemek çıkarılan bir yere dönüştü. Sonuçta, atıl kalmadı değerlendirildi" şeklinde konuştu.

"DEVLETİN BİR KURUŞUNU HEBA ETMEYİZ VE ETTİRMEYİZ"

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Hüyük ilçesindeki sahil şeridindeki çalışmaları eleştiren Yokuş'a sert sözlerle tepki gösteren Mehmet Çiğdem, "Siz, göle bakınca 'Plajda, plaj' diyorsunuz. Biz orada Milli Parklardan, Çevre Bakanlığı'ndan izinle her ne kadar sizin şikâyetlerinize rağmen, bir çalışma yapıyoruz. Kıyı kenar düzenleme çalışması yapıyoruz. Bunun içerisinde bisiklet yolu, parklar, balıkçı barınakları ve bir sürü günü birlik kullanım alanları var. Sen önce, bizden önce projeyi öğren. Eğer ki usulsüz hissediyorsan, git devletin yargısına müracaat et. Biz o kadar vicdanlı insanlarız ki, devletin bir kuruşunu heba etmeyiz ve ettirmeyiz" ifadelerini kullandı.