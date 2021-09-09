İYİ Partili vekilin yaptığı benzetme Hüyük Belediye Başkanı'nı çok kızdırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İYİ Partili vekilin yaptığı benzetme Hüyük Belediye Başkanı'nı çok kızdırdı

İYİ Partili vekilin yaptığı benzetme Hüyük Belediye Başkanı'nı çok kızdırdı
Haberler.com - Haberler | Politika

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un Konya'nın Hüyük ilçesine ziyaretti sırasında ağır bir dille eleştirdiği Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'den yanıt geldi. Fahrettin Yokuş'un 'Derebeylik' ile suçladığı Çiğdem, "Biz 15 Temmuz'da İstanbul Saraçhane'de, Taksim'de, AK Parti İstanbul İl Binası önünde devlete kurşun atanlara karşı mücadele ettik. Sen ve yanındakiler neredeydiniz?" dedi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş geçtiğimiz günlerde Konya'nın Hüyük ilçesine ziyaretlerde bulundu. Ziyaret sırasında Fahrettin Yokuş, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i eleştirerek 'Derebeylik' ve 'Ali Kıran, Başı Kesen' gibi ifadeler kullanmasına Başkan Çiğdem çok sert tepki gösterdi.

"BİZ MÜCADE EDERKEN SİZ NEREDEYDİNİZ?"

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sayın Yokuş, beni 'Derebeylik' ile suçlamış. Derebeylik demek devletine karşı, zorbalık yapan, ihanete kalkışan ve başkaldıran demektir. Biz 15 Temmuz'da İstanbul Saraçhane'de, Taksim'de, AK Parti İstanbul İl Binası önünde devlete kurşun atanlara karşı mücadele ettik. Sen ve yanındakiler neredeydiniz? Yine benimle ilgili Ali Kıran, Başı Kesen diye bir hitapta bulundun. Ali Kıran, Başı Kesen; Türkçe sözlükte manası, acımasız ve zorba anlamına geliyor. Ben de acıma hissi, yoksa böyle bir huzurevi yapmaya kalkmazdım" dedi.

"OKUL BİNASI ATIL KALMADI, DEĞENDİRİLDİ"

Açıklamasının devamında İYİ Partili Yokuş'un iddialarına yanıt veren Çiğdem, "İmrenler Mahallesi'nin üzerinde bulunan kapanan kız meslek lisesinden bahsetmişsiniz. Orada 90'lı yıllarda halkımızın destekleri ile hastane olarak başlanmış ve daha sonra ilçe merkezine yapılınca burası okul olan bir yer. Bu bina ile ilgili de eleştirileriniz var. Her ne kadar kapansa bile, kaymakamlığımızın uhdesinde bu yıl bölgedeki taşımalı çocuklara yemek çıkarılan bir yere dönüştü. Sonuçta, atıl kalmadı değerlendirildi" şeklinde konuştu.

"DEVLETİN BİR KURUŞUNU HEBA ETMEYİZ VE ETTİRMEYİZ"

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Hüyük ilçesindeki sahil şeridindeki çalışmaları eleştiren Yokuş'a sert sözlerle tepki gösteren Mehmet Çiğdem, "Siz, göle bakınca 'Plajda, plaj' diyorsunuz. Biz orada Milli Parklardan, Çevre Bakanlığı'ndan izinle her ne kadar sizin şikâyetlerinize rağmen, bir çalışma yapıyoruz. Kıyı kenar düzenleme çalışması yapıyoruz. Bunun içerisinde bisiklet yolu, parklar, balıkçı barınakları ve bir sürü günü birlik kullanım alanları var. Sen önce, bizden önce projeyi öğren. Eğer ki usulsüz hissediyorsan, git devletin yargısına müracaat et. Biz o kadar vicdanlı insanlarız ki, devletin bir kuruşunu heba etmeyiz ve ettirmeyiz" ifadelerini kullandı.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Yevgeniy Ziniçev Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Cem Yılmaz Seda Sayan Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İYİ Partili vekilin yaptığı benzetme Hüyük Belediye Başkanı'nı çok kızdırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 16:51:09. #1.15#

title