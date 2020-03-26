İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı istediğini ancak hükümetin kabul etmediğini söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis'te yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilim Kurulu'nun salgınla ilgili sokağa çıkma yasağı ve radikal kararlar konulmasını istediğini, ancak hükümetin bunu uygun bulmadığını iddia etti.

"YETKİLİLER BİLİM KURULU'NU DİNLEMİYOR"

Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine kulak asmadığı yönünde yetkilileri eleştiren Türkkan, Meclis'te yaptığı konuşmada "Bana ulaşan bilgilere göre Bilim Kurulu sokağa çıkmayı kısıtlama başta olmak üzere daha radikal kararlar istediği yönünde hükümete raporlar sunuyor. Ancak, hükümet bunu uygun görmüyor. Virüsün yayıldığı birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, ülkemizde de durum daha kötüye giderken hükümet neyi bekliyor? Merak ediyorum. Vatandaşın derdine derman olacak tedbirler alınmadı. Faturalarını ödeyemeyenler, işe gidemeyenler nasıl yaşayacak?" ifadelerine yer verdi.

İDDİALARA YANIT GELMEDİ

Sokağa çıkma yasağı tartışmalarına dair dile getirilen iddialara hükümet kanadından ya da Bilim Kurulu'ndan herhangi bir yanıt gelmedi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 11 Mart tarihinde Türkiye'ye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 59 vatandaşımızın ölümüne sebep oldu. Virüs ayrıca 2 bin 433 kişiye bulaştı, 26 kişi virüsü yendi ve taburcu edildi.