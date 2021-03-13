İYİ Partili Tatlıoğlu: "Yerel yönetimlerde antrenman yapıyoruz, esas maç bir dahaki seçimle başlayacak"
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İYİ Partili Tatlıoğlu: "Yerel yönetimlerde antrenman yapıyoruz, esas maç bir dahaki seçimle başlayacak"

13.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:25
İYİ Partili Tatlıoğlu:

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Türkiye'yi yönetmeye talip olduklarını ve yerel yönetimlerdeki çalışmalarıyla iktidara hazırlandıklarını kaydetti.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Türkiye'yi yönetmeye talip olduklarını ve yerel yönetimlerdeki çalışmalarıyla iktidara hazırlandıklarını kaydetti.

İsmail Tatlıoğlu, Aydın'ın İncirliova ilçesinde İYİ Partiden seçilen Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Tatlıoğlu, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, İYİ Parti'nin yerel yönetimlerde geleceğe yönelik hazırlık yaptığını ifade ederek "Yerel yönetimlerde antrenman yapıyoruz, esas maç bir dahaki seçimle başlayacak. Millet bu iş nasıl yapılır görecek." dedi.

Türkiye'yi yönetmeye talip olduklarını aktaran Tatlıoğlu, ülke yönetiminde yer alacak nitelikli kadrolarla ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

İncirliova Belediyesini ziyaret eden heyete, deve sütünün de aralarında yer aldığı yöresel ürünler ikram edildi.

Heyette, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Kalkınma Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, Aydın İl Başkanı Süleyman Demirci ve partililer yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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