İYİ Partili Koray Aydın: Bazı Bilim Kurulu üyeleri istifa etmek istiyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, hükümetin pandemi politikasından rahatsız olan bazı Bilim Kurulu üyelerinin istifa etmek istediğini iddia etti. Üyelerden bazılarıyla görüştüklerini de ifade eden Aydın, "Zor durumdalar, bilgi alıyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kanal 42 televizyonunda yayınlanan Sümen Altı programında gazeteciler M. Enes Turbil, Emre Özgül ve Bekir Akkaş'ın sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile ilgili açıkladığı sayıların doğru olmadığını iddia eden Aydın, pandemi sürecinde alınan çoğu kararın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin iradesi dışında alındığını öne sürdü.

"BAKAN DA ÜYELER DE RAHATSIZ"

Çemberin daraldığını, insanların yakınlarını kaybettiğini söyleyen Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ve Bilim Kurulu üyelerinin, pandemi sürecinde gelinen son noktadan bir hayli rahatsız olduğunu söyledi. "Ben, Sağlık Bakanı'nın yerinde olsam, istifa ederdim" diyen Aydın, şunları kaydetti:

"SAĞLIK BAKANI HİÇ RAHAT DEĞİL, HİÇBİR BAKAN RAHAT DEĞİL"

"Ben, Sağlık Bakanı'nın samimiyetine inanıyorum. Kendisi bir şeyler yapmanın gayreti içinde. Onun çektiğini kimse çekemez. Gelinen süreçte Sağlık Bakanı'nın yaşananlardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Kendisi hiç rahat değil. Bugün Türkiye'de hiçbir bakan rahat değil.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın

"BİLİM KURULU'NDAN İSTİFA ETMEK İSTEYENLER VAR"

Bilim Kurulu üyeleri için de durum aynısı. Görüştüklerimiz var. İstifa etmek isteyenler var. Zor durumdalar, bilgi alıyoruz. Onlar da yaşananlardan bıkmış durumda."