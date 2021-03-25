İYİ Partili Dervişoğlu ve Poyraz, Manisa'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Genel Sekreter Uğur Poyraz, Manisa'nın Akhisar ilçesinde esnafla bir araya geldi.

Beraberindeki partililerle İsmail Bahri Bey Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Dervişoğlu ve Poyraz, gazetecilere açıklama yaptı.

Dervişoğlu, esnafın sorunlarını dinleyerek TBMM'ye taşımak amacıyla ilçe ilçe gezdiklerini belirterek, Manisa'da 8 ilçedeki ziyaretlerin ardından sorunlar ve çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz da oy isteme ya da propaganda amacıyla ziyaret yapmadıklarını dile getirerek, "Bu gezileri, toplumun her kesiminin dertlerini dinlemek, çözümler üretilmesini sağlamak ve bunları kamuoyu ile paylaşmak için, iktidarı da çözüme zorlamak için yapıyoruz." dedi.

Ziyaretlere İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Yavuz Aydın, Genel Sekreter Yardımcısı Uğurhan Tiryaki, Teşkilat Başkan Yardımcısı Fatih Demirkol, Kurucular Kurulu Üyesi İlker Sungur ve Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram