İYİ Partili Cinisli, Erzurum'a yeni stadyum ve havalimanı istedi

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, Erzurum'a yeni, modern havalimanı ve stadyum istedi.

Cinisli, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında iktidarın, içeride ve dışarıda güven kaybettiğini, miadını doldurduğunu savundu. Vatandaşın şikayetinin yerini feryada bıraktığını ileri süren Cinisli, esnafın borç içinde, çiftçinin sektörü terk etmek üzere olduğunu söyledi. Cinisli, AK Parti döneminde bir nesli ve tarım sektörünü kaybettiklerini iddia etti.

Cinisli, seçim bölgesi Erzurum'un sorunlarını dile getirerek Erzurum'a 1969'dan bu yana istihdam yaratan yatırım gelmediğini, fiyaskoyla sonuçlanan bazı yatırım girişimlerinin olduğunu savundu.

Erzurum'un, iki temel ihtiyacı bulunduğunu dile getiren Cinisli, "İkisi de Türkiye'nin en köhneleridir. Biri Erzurum Havalimanı, Türkiye'nin en köhne, en eski, en kullanışsız havalimanıdır. Erzurum'a modern, turizm şehri olmasına yaraşır bir havalimanı istiyoruz. Türkiye'nin en köhne stadyumu Erzurum'dadır. Süper Lig'de şehrimizi temsil eden Erzurumspor'umuza hiç yakışmayan, gelen takımlara karşı Erzurumlu olarak bizi mahcup eden stada sahibiz. Erzurum'a yeni, modern, çok amaçlı stat yakışır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk