İyi Parti Samsun Milletvekili Adayı Özyer, Son Yolculuğuna Uğurlandı

ANKARA'da, partisinin milletvekili aday tanıtım toplantısına giderken trafik kazası geçiren ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden İYİ Parti Samsun 2'nci sıra milletvekili adayı İbrahim Özyer, bugün İYİ Parti Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in de katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

Ankara'da 30 Mayıs Çarşamba günü İYİ Parti'nin gerçekleştirdiği milletvekili aday tanıtım toplantısına Samsun'dan giden ve içinde Samsun İYİ Parti İl Başkanı Ömer Süslü, milletvekili adayları İbrahim Özyer, Önder Fatih Şenol ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep Güleroğlu ve İbrahim Özyer'in oğlu Alper Özyer'in bulunduğu 55 AAB 44 plakalı minibüs, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan ve tedavisi Ankara'da devam eden 2'nci sıra milletvekili adayı İbrahim Özyer, geçen Perşembe akşamı yaşamını yitirdi.

İbrahim Özyer'in cenazesi dün Samsun'a getirildi. Bugün, İlkadım ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'ndeki evinden alınan Özyer'in cenazesi son kez İYİ Parti İl Başkanlığı binası önüne getirildi. Partililerden helallik alınıp dua edildi. Buradaki törene İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de katılarak taziyeleri kabul etti. Ardından İbrahim Özyer'in cenazesi, partililer tarafından törenin düzenleneceği Büyük Cami'ye omuzlarda taşındı. Akşener cami avlusunda İbrahim Özyer'in eşi Nursel Özyer ile oğulları Alper ve Ali Özyer'e başsağlığı dileğinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile yan yana taziyeleri kabul eden Akşener, "İbrahim Özyer benim kardeşimdi. Milletvekili adıyımızdı Samsun'da. Elim bir trafik kazasında kaybettik. İçim yanıyor. Allah mekanını cennet etsin inşallah. Gördüğünüz gibi ben ailedenim. Arkadaşlarımla birlikte herkes taziyeleri kabul ediyoruz. İçim yanıyor" dedi.

Büyük Cami'deki törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti ve CHP teşkilatları ile siyasiler, belediye başkanları, milletvekili adayları ve çok sayıda kişi katıldı.

Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından İbrahim Özyer'in cenazesi Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İL BAŞKANININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Aynı kazada ağır yaralanan İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü'nün tedavisinin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiği belirtildi. - Samsun