İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı başladı
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İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı başladı

İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı başladı.

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı başladı
20.09.2020 14:33 | Son Güncelleme: 20.09.2020 14:37

İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı başladı. Kurultay, pandemi koşulları nedeniyle seyircisiz olarak "Millet Bizi Çağırıyor" sloganı ile gerçekleştiriliyor.

Korona virüs önlemleri kapsamında Ankara Altınpark'ta açık havada ve sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleşen kurultayın divan başkanlığını İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu yaptı. 25 Ekim 2017 tarihinde milletin çaktığı bir kıvılcım olarak yola koyulduklarını belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Aziz milletim, bu partiyi biz kurmadık. Bu partiyi siz kurdunuz, İYİ Parti sizindir. İYİ Parti ezilenlerin, horlananların partisidir. İYİ Parti özgürlük diyenlerin, huzur diyenlerin, mutluluk diyenlerin partisidir. İYİ Parti milletin ta kendisidir" ifadelerini kullandı.

"Millet bizi çağırıyor"

2. Olağan Kurultay'da hedeflerinin iktidara yürümek olduğunu belirten Akşener, "Millet bizi çağırıyorsa oturmak olmaz. Şu andan tezi yok hep ayakta olacağız. 3 yıl önce millet bizi kıvılcım olarak gönderdi, büyüdük ateş olduk. Şimdi millet bizi çağırıyor. Mahalle mahalle, sokak sokak dolaşacaksınız, çalınmadık kapı, sıkılmadık el, dinlenmedik dert bırakmayacaksınız. Ateş olarak gideceksiniz, güneş olup geleceksiniz. Güneş olarak gelecek, Türkiye'nin üstüne doğacaksınız. Bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.

2. Olağan Kurultay vesilesi ile Anıtkabir'i ziyaret eden heyette ise Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Genel İdare Kurulu Üyesi Betül Tosun ve Emir Sami İşmen yer aldı. Pandemi nedeniyle kurultaya sadece delegeler ve yönetim kurulu katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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