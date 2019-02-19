İyi Parti Milletvekili ve Millet İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş,...

Millet İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş, STK, mahalle ziyaretleri ile vatandaşlarla bir araya geliyor. Ataş engelli ailelerle de bir araya gelerek, engellilere yönelik projelerini anlattı. Ataş, seçilmesi halinde bir yıl içinde toplu taşıma araçlarında engellilere yönelik dönüşüm yapılacağının ve aynı zamanda engellilerin evlerine ve park gibi ortak kullanım alanlarına kolay ulaşabilmelerini sağlayacak altyapı düzenlemesinin sözünü verdi.

İYİ Parti Milletvekili ve aynı zamanda Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş, parti Genel Merkezimizce düzenlenen "Engelli Aileleri ile İstişare" toplantısına katıldı. Berksoy Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde Millet İttifakının diğer belediye başkan adayları ile birlikte aileler ve çocuklarıyla bir araya gelen Ataş, sorunlarını dinledi ve aynı zamanda projelerini anlattı.

Ataş, burada yaptığı konuşmada, "Hepimiz birer engelli adayı olduğumuzun bilinci ile belediye başkanı olduğumuzda engellilerin sorunlarını en hızlı şekilde çözmeye çalışacağız." dedi.

İYİ Parti Genel Merkezinin 81 ilde bu programları düzenlediğini anlatan Ataş, "6 aydır devam eden bir proje nedeniyle sizlerle bir aradayız. 81 ilde partimizin engellilere yönelik projeleri var. Bu projeler hakkında arkadaşlarımız sizlere bilgi veriyorlar. 6 aydır bir çalışma yürütüyorlar. Sizlere sormadan sizlerin sorunlarını öğrenmek ve çözüm sunmak mümkün değil. İşte bu anlayışla sizlerle konuşup, sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

ATAŞ 2 ÖNEMLİ SÖZ VERDİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda engellilere ve ailelerine 2 önemli söz de veren ve bu konudaki bazı projelerini de açıklayan Ataş, toplu taşıma araçlarında engellilere yönelik dönüşüm ve düzenleme yapılacağını ve aynı zamanda engellilerin evlerine, parklarına kolay ulaşmalarını sağlayacak alt yapı desteği vereceklerini de söyledi. Ataş, şu ifadeleri kullandı, "Büyükşehir Belediye Meclisinde daha önce yaklaşık 4 yıl grup başkanvekili olarak görev yaptım. Neler yapılıp, nelerin yapılmadığını bilen bir insanım. Pınarbaşı'da da belediye başkanı olarak görev yaptığım süreç içerisinde engelli ailelerine elimden gelen desteği verdim. Köylerde çocuklara ulaştık, onları rehabilitasyon merkezlerine yönlendirdik. Aynı zamanda kampanyalar düzenleyerek yurt dışından hayırseverlerin desteği ile engelli araçları getirdik. Sadece Kayseri'ye değil, diğer illere de bu yönde desteğimiz oldu. Biz bunları hiçbir zaman siyaset olsun diye yapmadık, ihtiyaç olduğu için yaptık. Belediye Başkanı seçildiğimde de sizlerin ve çocuklarınızın sorunlarını çözmek için çalışacağım. Şu an toplu taşımada otobüslerde engellilerin bineceği, kullanabileceği genel bir sistem yok. Engelli vatandaşların evlerine ya da parklara ulaşma kolaylıkları yok. Birçok engel var karşılarında. İşte bütün bunları aşmak için çalışacağız ve 1 yıl içinde bu dönüşümü sağlayacağız. Rehabilitasyon merkezlerinde de sizlere her türlü desteği sunacağız. Gazilerimiz, şehit ailelerimiz, engellilerimiz için gerekli tüm çalışmaları yapacağız."

GEMEREKLİLER DERNEĞİNDEN ZİYARET

Diğer yandan Gemerekliler Dernek Başkanı Mustafa Özdemir ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, İYİ Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette İl Başkanı Süleyman Bozkurt ile birlikte misafirlerini ağırlayan Ataş, yaşanan sorunlar ve çözümü konusunda fikir alışverişinde bulundu. Ataş, ziyaretle ilgili olarak, "Dernek yöneticilerimizle, şehrimize ilişkin görüş alışverişinde bulunduk, sorunlarını dinledik, çözümlerini konuştuk. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

KOCASİNAN MAHALLESİNDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş, Kocasinan Mahallesi'nde de vatandaşlarla bir araya geldi. İYİ Parti İl Başkanım Süleyman Bozkurt ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda vatandaşlara projelerini anlatan Ataş, "Dertleri, sıkıntıları yerinde dinledik. Kayseri'nin tüm mahallelerine eşit hizmet götüreceğimizin, ayrımcılık yapmayacağımızın, sorunlarının çözümü için gece gündüz çalışacağımızın sözünü verdik. Hemşehrilerime ilgilerinden desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA