İYİ Parti milletvekili Fahrettin Yokuş koronavirüse yakalandığını açıkladı
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İYİ Parti milletvekili Fahrettin Yokuş koronavirüse yakalandığını açıkladı

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş (62), koronavirüse yakalandığını açıkladı.

İYİ Parti milletvekili Fahrettin Yokuş koronavirüse yakalandığını açıkladı
18.09.2020 09:23 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:27

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş (62), koronavirüse yakalandığını açıkladı. 

İYİ Partili Fahrettin Yokuş sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Ailemle birlikte Covid-19 teşhisi ile izole edilmiş durumdayız. Tedavimiz evimizde sürmektedir. Son hafta içerisinde bizlerle teması olan vatandaşlarımızın test yaptırmaları bizi mutlu edecektir. Rabbimiz hastalıklar nedeniyle tedavi gören tüm insanlık aleminin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Tolga YANIK
Tolga YANIK
DHA Editörü
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