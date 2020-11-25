İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan 'Karaborsa' tepkisi
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İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan 'Karaborsa' tepkisi

25.11.2020 15:51 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:21
İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan 'Karaborsa' tepkisi

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, mobilya üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları Meclis gündemine taşıdı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, mobilya üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları Meclis gündemine taşıdı. Ataş, hammadde temini konusunda sıkıntı yaşayan sanayicilere destek verilmesini istedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sorunlarını gündeme taşımaya ve iktidara çözüm çağrısı yapan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ekonomik krizle mücadele eden Kayseri mobilya üreticilerinin mobilya üretiminin ana kalemlerinden profil, tela ve sünger gibi ürünleri temin etmekte zorlandıklarını belirterek, sıkıntıların giderilmesini istedi.

Milletvekili Dursun Ataş, "Mobilyanın ham maddesine son iki ay içinde döviz kurlarındaki artıştan kaynaklı yüzde 20 ile yüzde 50 arasında zam geldi. Mobilyada en fazla kullanılan süngere iki ay içerisinde gelen zam yüzde 47'yi buldu. Maske üretiminde de kullanılan telanın fiyatı ise 2 dolardan 10 dolara kadar yükseldi. Fiyatların yükselmesini fırsat bilen ana tedarikçiler, bu ürünleri adeta karaborsa noktasına getirmiştir. Zaten fiyatların yükselmesiyle döviz-faiz sarmalına giren mobilya üreticileri zor durumdadır. Bu zor dönemde bile ülke üretimine katkı sunmak adına üretimlerini aksatmamak isteyen sanayicilerimizin ham madde temini konusunda yaşadıkları sıkıntılar giderilmelidir" diye konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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