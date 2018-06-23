İyi Parti Milletvekili Adayı Özyer'in Cenazesi Defnedildi

Kırıkkale'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İYİ Parti Samsun milletvekili adayı İbrahim Özyer'in cenazesi Samsun'da toprağa verildi.

Özyer için İYİ Parti Samsun İl Seçim Koordinasyon Merkezi önünde düzenlenen törene katılan İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Özyer'in ailesine başsağlığı diledi.

Özyer'in cenazesi, daha sonra partililerin omuzlarında Büyük Cami'ye götürüldü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özyer'in cenazesi, Kıranköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında defnedildi.

Cenazeye Samsun Valisi Osman Kaymak, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Samsun milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, MHP İl Başkanı Taner Tekin, AK Parti, CHP, MHP ve Saadet Partisi milletvekili adayları ile vatandaşlar katıldı.