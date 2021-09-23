İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik Anamur Kaymakamı Bozdemir'i ziyaret etti
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'i makamında ziyaret etti.
ANAMUR, MERSİN (AA) - İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'i makamında ziyaret etti.
Yeni görevi için Bozdemir'e hayırlı olsun dileklerini ileten Çelik, çalışmalarında başarılar diledi.
Kaymakam Bozdemir de, ziyaretinden dolayı Çelik'e teşekkür etti.