İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu saldırıya uğradı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, programa konuk olduğu Halk TV stüdyolarından ayrıldığı sırada kimliği belirsiz kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırının ardından yeniden stüdyoya dönen Kavuncu, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kavuncu saldırıyla ilgili "İster istemez üzülüyorsunuz ama bu tür saldırılar doğru bildiğimiz yoldan bizi ayıramaz" dedi. Kavuncu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy'de katıldığı bir televizyon programının ardından çıkışta bir kişi tarafından darbedildi. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından darbedilen ve aldığı yumruk darbeleri sonucu yere düşen Kavuncu, saldırı sonrası kanala döndü. Saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

CANLI YAYINDA AÇIKLAMA YAPTI

Stüdyoya dönen Kavuncu, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kavuncu saldırıyla ilgili "İster istemez üzülüyorsunuz ama bu tür saldırılar doğru bildiğimiz yoldan bizi ayıramaz" dedi.

SALDIRGAN YAYA OLARAK KAÇTI

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRIYA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Saldırı ile ilgili açıklamada bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ''İyi Parti İstanbul İl Başkanı, çok kıymetli mevkidaşım Buğra Kavuncu'ya yapılan saldırı da öncesinde yapılmış diğer saldırılar gibi kabul edilemez. Saldıranlardan ziyade saldırtan anlayıştan hesap soracağız! Sevgili Başkanım geçmiş değil gelecek olsun" ifadelerine yer verdi.

MANSUR YAVAŞ SALDIRIYI KINADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ''İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Sn. Buğra Kavuncu'ya yönelik düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyor, bu çirkin saldırının fail ya da faillerinin en kısa sürede yargı önünde hesap vermelerini diliyorum'' dedi.

BİR TEPKİ DE İMAMOĞLU'NDAN

Saldırıyı kınayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise paylaşımında ''İYİ Parti İstanbul İl Başkanı @SBugraKavuncu'ya yönelik yapılan saldırıyı kınıyorum. Sorumlular bir an önce yakalanmalı ve yargı önüne çıkarılmalıdır'' sözlerine yer verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir