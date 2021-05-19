İYİ Parti Isparta İl Başkanı koronavirüsten yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İYİ Parti Isparta İl Başkanı koronavirüsten yaşamını yitirdi

İYİ Parti Isparta İl Başkanı koronavirüsten yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Haberler | Güncel

İYİ PARTİ Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek (60), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İYİ PARTİ Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek (60), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İYİ Parti İl Başkanı Mustafa Şimşek, geçen nisan ayında koronavirüse yakalandı. Rahatsızlanması üzerine 22 Nisan günü Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Başkan Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş

Erdoğan'dan kendisini Netanyahu'ya benzeten Akşener'e yanıt: Filistin'in yerini haritada bilmeyecek kadar zavallı
Erdoğan'dan kendisini Netanyahu'ya benzeten Akşener'e yanıt: Filistin'in yerini haritada bilmeyecek kadar zavallı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Cenk Tosun Ozan Tufan Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İYİ Parti Isparta İl Başkanı koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 21:21:23. #1.11#

title