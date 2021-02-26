İYİ Parti ile CHP arasında HDP krizi! 9 vekilin fezlekesi ittifak ortaklarını karşı karşıya getirdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, HDP'li 9 vekil hakkında düzenlenecek fezlekeye evet oyu kullanacaklarını açıkladı. Bu durumun İYİ Parti ve CHP ortaklığını olumsuz etkileyeceği düşünülürken, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "Bu seçmen tabanının iradesinin temsiliyeti değil Saray'a teslimiyeti" ifadelerine yer verdi.

Kobani olayları soruşturması kapsamında HDP'li milletvekilleri Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli ve Pero Dundar hakkında fezleke hazırlandı.

"BİZ HDP'Yİ PROBLEMLİ GÖRÜYORUZ"

Fezlekenin Meclis'e okunması beklenirken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, 9 vekilin hakkında hazırlanan fezlekeye evet oyu vereceklerini açıkladı. Ağıralioğlu, "Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla TBMM'de bu üslupla siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz. Evet diyeceğiz" dedi.

CHP'Lİ VEKİLDEN TEPKİ GELDİ

Bu durumun Millet İttifakı'nın iki ortağı olan İYİ Parti ve CHP arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyeceği merak konusu olurken, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker açıklamaya tepki gösterdi.

"SARAYA TESLİMİYETİ"

Şeker, "Seçmeninin % 95'i Saray'a karşı olan partinin yönetiminin partiyi Saray'a hizalaması! Bu seçmen tabanının iradesinin temsiliyeti değil Saray'a teslimiyeti!" ifadelerini kullandı.