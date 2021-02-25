İYİ Parti HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili tavrını netleştirdi: TBMM'ye geldiğinde "Evet" oyu vereceğiz
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İYİ Parti HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili tavrını netleştirdi: TBMM'ye geldiğinde "Evet" oyu vereceğiz

25.02.2021 01:01 | Son Güncelleme: 25.02.2021 01:22

6-8 Ekim olayları nedeniyle 9 HDP'li vekili hakkında Meclis'e gönderilen fezlekelerle ilgili İYİ Parti'nin tavrı netleşti. Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla 'Evet' diyeceğiz" dedi. Millet İttifakı'nın diğer ortağı CHP'nin ise 'hayır' diyeceği belirtiliyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Programda Ahmet Hakan'ın "6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmak" suçundan haklarında fezleke hazırlanan 9 HDP'li hakkında nasıl bir tutum sergileyeceklerine ilişkin sorusuna yanıt veren Ağıralioğlu, "Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla TBMM'de bu üslupla siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz. Evet diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP 'HAYIR' DİYECEK

Kulislere yansıyan bilgilere göre; Meclis'te HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik yapılacak oylamada CHP'nin hayır diyeceği belirtiliyor.

9 HDP'Lİ HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu 6-7-8 Ekim 2014'teki Kobani olayları ilgili kamu davasında HDP'li 27. Dönem Milletvekilleri Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dündar ve Pervin Buldan hakkında fezleke düzenlemişti. Meclis'e gönderilen fezlekelerde "devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozma", "adam öldürme", "adam öldürmeye teşebbüs", "yağma", "bayrak yakma" gibi suçlamalar yer alıyor.

İYİ Parti HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili tavrını netleştirdi: TBMM'ye geldiğinde 'Evet' oyu vereceğiz

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