İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu'ndaki "gizli" ibaresini eleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu'ndaki "gizli" ibaresini eleştirdi

27.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:10
İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu'ndaki

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu'nun görüşülmesinde, üzerindeki "gizli" ibaresi nedeniyle belirsizlik olduğunu, bu şartlarda denetim yapmanın mümkün olmadığını söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu'nun görüşülmesinde, üzerindeki "gizli" ibaresi nedeniyle belirsizlik olduğunu, bu şartlarda denetim yapmanın mümkün olmadığını söyledi.

Tatlıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Samsun Milletvekili Erhan Usta ile düzenlediği basın toplantısında, Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan rapor üzerinde gizlilik ibaresi olduğunu belirtti.

Gizliliğin süreçle mi bilgiyle mi ilgili olduğunun belirsiz olduğunu dile getiren Tatlıoğlu, komisyondaki görüşmelerde Başkan Cevdet Yılmaz'ın "bu konuya hakimlerin karar verebileceğini söylediğini" aktardı. Tatlıoğlu, bu şartlarda denetim yapmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Gizli kalması gereken denetimin kapalı oturumla yapılması gerektiğini ifade eden Tatlıoğlu, aksi halde yargılanmalarının mümkün olacağını savundu.

Tatlıoğlu, bu konunun açıklığa kavuşması gerektiğini vurgulayarak, "Geldiğimiz noktada yasamanın denetim görevinin yapılamadığını, yasamanın yönetiminde acizlik, çaresizlik ve bilgisizliğin hakim olduğunu, partili Cumhurbaşkanlığı sistemiyle bunun derinleştiğini görmüş olduk." diye konuştu.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da Türkiye Varlık Fonu ile ilgili kanunda gizlilik konusu bulunmamasına rağmen Cumhurbaşkanlığının Devlet Denetleme Kurulunu araya sokarak, raporu gizlilik zırhına büründürdüğünü öne sürdü.

İdarenin parlamento hukukuna karşı müdahale ettiğini savunan Usta, belli bilgilerin konuşulmasının istenmediğini iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Hakan Der

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Ceyda Düvenci Seren Serengil
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza Türk Fırtına Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu'ndaki "gizli" ibaresini eleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 17:29:11. #1.14#
title