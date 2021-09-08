İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Samsun'da esnafı ziyaret etti
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Samsun'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Samsun'da esnafı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'da esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener, Çarşamba ilçesinde esnaf ziyaretinin ardından Zübeyde Hanım Meydanı'nda vatandaşlara seslendi.

Esnafın derdinin sesi olmak, dertlerinin çözümüne katkıda bulunmak için ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Akşener, "Esnafın sesini duyma mecburiyetimiz var. Esnaf sanayicinin ürettiğini satandır. Sanayici üretir, esnaf satar. Eğer esnaf olmasa sanayicinin ürettiği mal elinde kalır. Onu üreten işçi, işsiz kalır. Çiftçi üretir, manav satar, esnaf satar. Çiftçinin ürettiği elde kalır. O dükkanların içinde müşterilerle karşılaşırsınız, işsiz gençle karşılaşırsınız, tencere kaynatmakta zorlanan kadınla karşılaşırsınız, tarımla uğraşan çiftçiyle karşılaşırsınız, atanamayan öğretmenle karşılaşırsınız, EYT'li biriyle karşılaşırsınız." diye konuştu.

Emekli maaşlarına değinen Akşener, "Arkadaşlar, 1500 lira emekli maaşı var. Geçinebilir misiniz kardeşim 1500 lirayla. 1600 lira var, 1900 lira var, 2 bin 200 lira var, 2 bin 600, 2 bin 800 lira civarında Bağ-Kur ve SSK emeklisi var. Bu insanlar nasıl geçinir kimse bilmiyor. Bu insanların sesini de kimse duymuyor. Niye duymuyor? Çünkü seçmen velinimet değil. Ben çok iddialıyım. Seçmeni, el ele vereceğiz ve velinimet yapacağız." ifadelerini kullandı.

Tüm siyasiler gibi oylara talip olduklarını vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:

"Bu devlet krizini birlikte çözeceğiz. 'Nasıl çözeceğiz?' diyorsunuz. Sizlerle el ele vereceğiz. Siz velinimet olduğunuzu hatırlayacaksınız. Hepimizi hizaya çekeceksiniz. Taleplerinizi çözen rekabetle karşınıza dikeceksiniz hepimizi, sonra da birimize, birilerimize tercihte bulunacaksınız. Bunun yolunu açmak için buradayım. Allah beni sizlere karşı utandırmasın, arkadaşlarımı da utandırmasın. Burada olmak benim için büyük heyecan."

Konuşmasının ardından Tekkeköy ilçesini de ziyaret eden Akşener, ilçe meydanında bekleyen vatandaşları selamladı.

Akşener'e, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ile partililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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