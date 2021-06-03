İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Karabük'te ziyaretlerde bulundu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük'te bazı ziyaretlerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük'te bazı ziyaretlerde bulundu.

Partililer tarafından Eskipazar ilçesi Mermer Kavşağı'nda karşılanan Akşener, daha sonra Safranbolu ilçesinde esnafı ziyaret ederek, işletme sahipleriyle görüştü.

Bizim Radyo Televizyonu'nu (BRTV) da ziyaret eden Akşener, BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya ile bir süre sohbet etti.

Yenice ilçesindeki esnaf ziyaretinin ardından vatandaşlara seslenen Akşener, salgın nedeniyle sıkıntıya düşen esnafın; faizsiz hibe desteğine, işletme için paraya, krediden ziyade Bağ-Kur borçlarının ertelenmesine, işletme giderleriyle ilgili kaynağa ihtiyacı olduğunu, insanların alım gücünün düştüğünü söyledi.

"Siyaseti hizmet ve talepler üzerinden yapacağız"

Esnafın sıkıntılarını paylaşan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyaseti bundan sonra proje, hizmet ve talepler üzerinden yapacağız. Sonra seçim zamanı geldiğinde seçmenler olarak diyeceksiniz ki 'En iyi çalışana oy vereceğiz.' Bugüne kadar çok rahat edildi. 'Kaşının altında göz, gözünün üzerinde kaş var.', hadi kavga et. Buna İYİ Parti olarak 'dur' diyoruz. Değerlerimiz üzerinden kavga etmeyeceğiz ama rekabeti hizmet ve proje üzerinden yapacağız. Ondan sonra da 'Seçmen velinimettir.' diyeceğiz. 'Evet' derseniz bizi iktidara taşıyacaksınız, 'Hayır' derseniz ona da 'Amenna' diyeceğiz. Bunu tesis etmediğimiz takdirde kaybeden siz oluyorsunuz, haberiniz olsun. Siyasetçi denilen arkadaşa, 'Hangi işi yapacaksın?' demelisiniz, bizi rekabet ettirmelisiniz."

Karabük kent merkezinde de esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, gazetecilere, 20 Ocak 2020'den beri ilçe ilçe esnaf gezdiğini, bu sırada işsiz gençler, eğitimle ilgili sorunu olan çocuklar, şiddet gören kadınlar, çiftçiler ve pek çok dezavantajlı grubu dinlediğini belirtti.

Bugün de Karabük'ü gezdiklerini, benzer sorunları dinlediklerini aktaran Akşener, "Aldığımız bilgileri grup konuşmamıza koyacağız. Milletvekili arkadaşlarımız soru ve araştırma önergeleri verecekler. Ekonomist arkadaşlarımız, buradan aldığımız sorunların çözümüne dair ekonomik projeleri geliştirecekler ve kamu malı olarak iktidara, 'Böyle sorunlar var, çözümü bu, bunları yapın.' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Sanatçı Burhan Şeşen'in İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki talebinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılara yönelik 3'er bin liralık hibe desteği açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Akşener, "Burhan Şeşen beyefendinin taleplerinden sonra iktidar partisi 3'er bin liralık destek koydu. Az, yeterli değil ama demek ki bu gezilerimizin, bu milletin kürsüsündeki insanların dertlerini anlatabilmesinin 'seçmen velinimettir' konusuna büyük faydası var. Dolayısıyla vesile olmak güzel bir şey." yanıtını verdi.

Akşener'e ziyaretlerde, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın, Mustafa Cihan Paçacı, Ümit Dikbayır, Mehmet Tolga Akalın, Ünzile Yüksel, Metin Ergün, Yavuz Ağıralioğlu, Berna Sukas, bazı milletvekilleri, il başkanları ile partililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler