İYİ Parti Genel Başkanı Akşener gazetecilerin sorularını yanıtladı
22.11.2020 12:51 | Son Güncelleme: 22.11.2020 12:55
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in soruları yanıtlaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti üye katılım töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in soruları yanıtlaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti üye katılım töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu