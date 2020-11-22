İYİ Parti Genel Başkanı Akşener gazetecilerin sorularını yanıtladı
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener gazetecilerin sorularını yanıtladı

22.11.2020 12:51 | Son Güncelleme: 22.11.2020 12:55

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in soruları yanıtlaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti üye katılım töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in soruları yanıtlaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti üye katılım töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener gazetecilerin sorularını yanıtladı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener gazetecilerin sorularını yanıtladı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener gazetecilerin sorularını yanıtladı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener gazetecilerin sorularını yanıtladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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