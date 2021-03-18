İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de (3)
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de (3)

18.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:08
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de (3)

AKŞENER, ŞEHİTLER ABİDESİ'Nİ ZİYARET ETTİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale programı kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

AKŞENER, ŞEHİTLER ABİDESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale programı kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti. Eceabat ilçesinde İYİ Partili Belediye Başkanı Saim Zileli'yi makamında ziyaret ettikten sonra esnaf ziyareti yapan Akşener, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü nedeniyle Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne geçti. Şehitler Abidesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Akşener, partililer ile birlikte saygı duruşunda bulundu. Akşener, daha sonra şehitlikte dua etti.Şehitler Abidesi'nin çevresinde dolaşan Akşener, buradaki vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Ardından da İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. 

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Nedim BAYHAN/ ÇANAKKALE


İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de (3)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de (3)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de (3)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de (3)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de (3)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de (3)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de (3)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de (3)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

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