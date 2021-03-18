İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de (2)
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de (2)

18.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:06
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de (2)

NİŞAN YÜZÜKLERİNİ TAKTIİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla geldiği Çanakkale'de esnaf ziyareti yaptı.

NİŞAN YÜZÜKLERİNİ TAKTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla geldiği Çanakkale'de esnaf ziyareti yaptı. Akşener, ziyaret sırasında İYİ Parti İl Genel Meclisi üyesi Ali Rasim Acar'ın oğlu Halil İbrahim Acar ile Muazzez Sevim'in nişan yüzüklerini takıp, kurdelesini kesti. Nişanlanan çift ve aileleri, Akşener ile hatıra fotoğrafı çektirdi.Kendi evliliğinde mutlu olduğunu söyleyen Akşener, "Bana bu görevi layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Allah nikahınızda da şahit olmayı bana nasip etsin. Allah sizi mutlu mesut etsin. Ben çok mutlu evliliği olan bir kadınım. Eminim sen de çok mutlu olacaksın" dedi.

Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/ÇANAKKALE,


İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de (2)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de (2)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de (2)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Huzeyfe ÖZDEMİR

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