İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Alparslan Türkeş'i anma programına katıldı
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Alparslan Türkeş'i anma programına katıldı

Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Politika
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Alparslan Türkeş'i anma programına katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisince düzenlenen "Türk Milliyetçiliğine Adanmış Bir Ömür: Vefatının 24.Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş" konulu konferansa katıldı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisince düzenlenen "Türk Milliyetçiliğine Adanmış Bir Ömür: Vefatının 24.Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş" konulu konferansa katıldı.

Otelde düzenlenen konferansın açılışında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Türkeş'in askerlik ve siyasi hayatından kesitleri içeren video gösterildi.

İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akalın'ın moderatörlüğündeki konferansta emekli öğretim üyesi ve yazar Prof. Dr. İskender Öksüz, Türkolog ve yazar Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, yazar Habib Yalçın ile ABD'den çevrim içi programa katılan Türkeş'in kızı Dr. Ayyüce Türkeş Taş, Türkeş'in fikirleri ve hayatından kesitler paylaştı.

Konferansta konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Alparslan Türkeş ile uzun süre çalışma fırsatı bulamadığını belirterek, Türkiye ile ilgili anılarını anlattı.

Akşener, "Allah Başbuğumuzdan razı olsun. Mekanı cennet olsun. CHP'de politika yapabilirdi, Demokrat Partide, sonraki Adalet Partisinde politika yapabilirdi ama o tam tersine bir yolculuğu tercih etmiş ve salonu dolduran herkesin üzerinde manevi bir emeği olmuştur." diye konuştu.

Konferansın ardından Akşener, konuşmacılara plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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